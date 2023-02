Technik ist nicht nur Männersache

Meran – Noch immer entscheiden sich wenig Mädchen für ein technisches Studium. Mit einem Anteil von nicht einmal zehn Prozent sind die Mädchen an der Technologischen Fachoberschule „Oskar von Miller“ in Meran arg in der Unterzahl. Wie aber Mädchen für Technik interessieren?

“Mädchen interessieren sich als Kinder genauso für Naturwissenschaften und Technologien wie Jungen. Es liegt also keineswegs daran, dass Mädchen nicht für Technik geeignet wären. Es muss ihnen nur der Weg dahin gezeigt werden“, sagt TFO-Direktor Alois Weis.

Das Klischee vom männlichen Techniker hält sich bei uns zwar noch hartnäckig, aber die 22 Mädchen der TFO Meran stehen ihren männlichen Mitschülern in nichts nach. Seit Jahren findet an der Schule der Tag „Mädchen und Technik” statt, an dem sich die TFO-Schülerinnen aller Klassenstufen treffen und gemeinsam den Schultag verbringen. Heuer ging es in den NOI-Techpark nach Bozen.

„Projektmanagerin Fanni Vattai versetzte uns zurück in die 1930-er Jahre, als die Bozner Aluminiumwerke Alumix entstanden sind,” berichtet eine Schülerin. Heute treffen sich dort rund 1000 Mitarbeiter mit innovativen Ideen aus zwölf Nationen. Es werden im Noi-Techpark 15 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Aus dem Areal aus der Zeit des Faschismus ist inzwischen ein Ort der Begegnung geworden.

Der NOI-Techpark bietet Raum für Startups, eingesessenen Unternehmen, aber auch für Interessierte. „Im Makerspace entsteht aus kreativen Ideen alles Erdenkliche“, so Koordinator Walter Weissensteiner. Auch „Alpitronic“ startet zum europäischen Marktführer im Bereich Schnellladesäulen. Sigrid Zanon, Mitgründerin des Unternehmens, gibt den jungen Technikerinnen einen Einblick in das Unternehmen. Technisches Knowhow ist gleichermaßen gefragt wie Kreativität.

„Wir sollten junge Frauen dazu ermutigen und aktiv unterstützen einen technischen oder naturwissenschaftlichen Beruf zu wählen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels dürfen wir dieses Potential nicht leichtfertig verschenken“, betont Koordinatorin Hildegard Pircher. Der Tag „Mädchen und Technik” an der TFO Meran möchte darauf bewusst hinweisen.