Terna kauft von Alperia Edyna-Netz in Südtirol

Bozen – In der Südtiroler Energiewirtschaft hat sich eine wichtige Entwicklung zugetragen. Die Landesenergiegesellschaft Alperia veräußert 100 Prozent der Edyna Transmission, die in Südtirol 34 Kilometer Hochspannungsleitungen sowie zwei Umspannwerke betreibt. Die Infrastruktur war bereits in das nationale Stromnetz eingebettet, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Der neue Besitzer wird Terna. Dabei handelt es sich um ein an der Mailänder Börse notiertes Unternehmen, das in Italien rund 75.000 Kilometer Stromleitungen betreibt. Terna ist damit der größte Netzbetreiber Europas und einer der größten der Welt.

Für den Verkauf erhält die Alperia 14 Millionen Euro. Die Verkaufsvereinbarung steht unter dem Vorbehalt gewisser aufschiebender Bedingungen.

Der Geschäftsführer der Terna Stefano Donnarumma, beabsichtigt mit der Übernahme die nationale Stromübertragung vereinheitlichen und verbessern. Das Stromnetz soll effizienter und zuverlässiger werden.