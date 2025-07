Tesla will Robotertaxi-Service auf San Francisco ausweiten

Von: APA/Reuters

Tesla will seinen Robotaxi-Dienst nach dem Start in Austin in Texas auch in der Gegend von San Francisco anbieten. Abhängig von Genehmigungsbehörden, solle dies “in einem oder zwei Monaten” geschehen, kündigte Firmenchef Elon Musk am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Social-Media-Plattform X an. In Austin solle der Dienst bereits an diesem Wochenende auf ein größeres Gebiet ausgeweitet werden.

Der Elektroautobauer hatte den Dienst dort im vergangenen Monat in einem begrenzten Testgebiet gestartet. Der Konzern steht wegen sinkender Absatzzahlen unter Druck und setzt große Hoffnungen auf das fahrerlose Befördern von Passagieren.