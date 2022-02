Teststation in Untermais: Neue Öffnungszeiten

Nur mehr am Sonntag geöffnet

Bozen – Im Impfzentrum Julia in der Kasernenstraße 4 ist eine Teststation in Betrieb, in der sich Bürger und Bürgerinnen einem COVID-19-Antigen-Schnelltest für den Green Pass unterziehen können.

Die betreffende Teststation ist ab heute ausschließlich am Sonntag von 17.00 bis 20.00 Uhr ohne Vormerkung geöffnet.