Teuerungsrate: Bozen ganz vorne dabei

Bozen – Bozen, Modena und Trapani waren 2019 die Städte Italiens mit der höchsten Teuerungsrate. Ancona, Perugia und Sassari verzeichneten hingegen den geringsten Preissprung.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Daten der Verbraucherorganisation “Unione nazionale consumatori“.

In Bozen wurde im vergangenen Jahr eine Inflationsrate von 1,3 Prozent gemessen. Auf Jahressicht bedeutet das beispielsweise für eine Familie eine Teuerung von 392 Euro. In Modena betrug die Inflationsrate 1,1 Prozent und in Trapani sogar 1,5 Prozent.