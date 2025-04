Therme Meran setzt neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit

Von: mk

Meran – Die Therme Meran baut ihr Engagement für Nachhaltigkeit weiter aus und präsentiert zwei zukunftsweisende Initiativen: Re-Cig, ein innovatives Recycling-System für Zigarettenstummel, und RecoPet, eine smarte Lösung zur Rückführung von PET-Flaschen in den Wertstoffkreislauf.

Re-Cig und RecoPet

Mit der Einführung von Re-Cig ist die Therme Meran die erste Struktur in Südtirol, die ihren Gästen eine nachhaltige Entsorgungsmöglichkeit für Zigarettenstummel bietet. Die Sammelbehälter – sogenannte „Smoker Points“ – nehmen bis zu 1.500 Zigarettenstummel auf und sind mit einem Sensor ausgestattet, der den Füllstand überwacht. Die Stummel werden gesammelt, gereinigt und in einem patentierten Verfahren zu Re-CA®, einem wiederverwertbaren Kunststoff, verarbeitet. So werden aus umweltschädlichen Rückständen neue Rohstoffe gewonnen – ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Auch im Bereich Plastikrecycling setzt die Therme Meran ein Zeichen: Dank der Zusammenarbeit mit RecoPet werden PET-Flaschen direkt vor Ort gesammelt und in einem geschlossenen Kreislaufsystem wiederverwertet. Über ein Rückgabesystem mit digitalem Tracking können die Flaschen eindeutig identifiziert und vollständig in die Wiederaufbereitung geführt werden. Gäste der Therme leisten so mit jeder zurückgegebenen Flasche einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern ein Auftrag“, betont die Direktion der Therme Meran. „Mit Re-Cig und RecoPet setzen wir konkrete Maßnahmen, die sowohl Umwelt als auch Bewusstsein fördern – und unsere Gäste aktiv einbeziehen.“

Diese Projekte ergänzen das umfangreiche Nachhaltigkeitskonzept der Therme Meran, das seit 2023 mit dem internationalen EarthCheck-Zertifikat ausgezeichnet ist. Weitere Maßnahmen, wie der Einsatz von Photovoltaik, Energieeffizienzlösungen und regionale Lieferketten, stärken die Position der Therme als Impulsgeber für nachhaltige Erholung.