THEUniRankings: unibz erfolgreich beim THE-Ranking 

Bozen – Rankings können einen Wegweiser darstellen, wenn es um die Wahl des passenden Studiengangs und vor allem des Studienortes geht. Umso erfreulicher, wenn einer der bekanntesten Herausgeber von Hochschulrankings, Times Higher Education (THE), die Freie Universität Bozen zum wiederholten Mal in der Gruppe 401-500 der besten Universitäten weltweit listet.

Am heutigen Mittwoch, dem 12. Oktober wurden die Bewertungen des World University Rankings von Times Higher Education (THE) veröffentlicht. Ausschlaggebend dafür, dass die Freie Universität Bozen im „2023 Times Higher Education World University Rankings“ das dritte Jahr in Folge ihre Positionierung unter den besten 500 Universitäten weltweit halten kann, sind die beiden Bereiche Zitierhäufigkeit (Position 257) und internationale Ausrichtung mit einer Punktezahl von 74,2 (weltweiter Durchschnitt 42,1). In Italien ist die Freie Universität Bozen in der Kategorie Internationale Ausrichtung (International outlook) Nummer Eins.

Die Bewertung der 2004 gegründeten THE World University Rankings basiert auf den fünf Bereichen Zitierhäufigkeit, Drittmitteleinwerbung, Internationale Ausrichtung, Forschung und Lehre.

Dabei nimmt das Angebot an Universitäten und Studiengängen nicht nur in Italien, sondern weltweit Jahr für Jahr zu. Vor diesem Hintergrund haben sich Hochschulrankings als wichtige Auswahlhilfe für angehende Studierende und ihre Familien, aber auch als anerkannter Maßstab für akademisches Personal, Regierungen oder die Wirtschaftswelt zur Bewertung des Renommees einer Universität etabliert.

Auf den drei ersten Rängen von 1799 Universitäten weltweit (im vergangenen Jahr waren es noch 1660 gelistete Universitäten) finden sich auch in diesem Jahr die Oxford University, Harvard und Cambridge. Italienweit erreichte in diesem Jahr die Universität Bologna die höchste Punktezahl.