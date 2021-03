Top-Tortenbäcker 2021 gesucht

Bozen – Für alle, die aus Leidenschaft backen und ihr Talent sowie ihre Kreativität unter Beweis stellen möchten, starten das Backatelier 100 Grad und das Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung bereits zum zweiten Mal einen Backwettbewerb.

Interessierte Hobby- und Tortenbäckerinnen ab 18 Jahren, mit Wohnsitz in der Provinz Südtirol und über keinerlei professionelle Ausbildung im Bereich Konditorei/Bäckerei verfügen beziehungsweise im Moment erwerben, können sich mit einem Foto ihrer schönsten Torte bewerben. Auf die Gewinnerin beziehungsweise den Gewinner warten der Titel Südtirols kreativster Hobby-Tortenbäcker und ein Gutschein im Wert von 180 Euro für einen Koch- oder Backkurs im Backatelier 100 Grad in Bruneck oder im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen sowie eine Schachtel gefüllt mit feinsten Pralinen im Wert von 30 Euro gefertigt von Chocolatière Nathalie Trafoier.

Eine vierköpfige Fachjury wird aus allen Foto-Einsendungen die sechs kreativsten Torten auswählen. Für diese sechs Auserwählten heißt es dann, ab ins Halbfinale, welches im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung stattfinden wird. Im Halbfinale muss ein, von der Jury ausgewähltes, typisches Südtiroler Gebäckrezept in eine kreative Eigenkreation umgewandelt und gebacken werden.

Drei der Halbfinalistinnen und -finalisten kommen dann ins Backfinale, welches im September stattfinden wird. Im Rahmen des Finales backen sie dann ihre ganz persönliche Eigenkreation basierend auf den Grundrezepten aus dem Buch „Kunstvolles Backen“ von Sieglinde Pircher.

Die Jury bilden Sieglinde Pircher, Konditormeisterin im Backatelier 100 Grad, Notburga von Lutz, Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung, Helene Kerschbaumer, Konditormeisterin und Fachschullehrerin an der Landesberufsschule Emma Hellenstainer sowie Nathalie Trafoier, Konditorin, Chocolatière und Patissière im Restaurant Kuppelrain in Kastelbell.

Sowohl das Halbfinale, als auch das Finale werden von der Fotografin Caroline Renzler von silbersalz.photo geshootet.

Wer beim Backwettbewerb mitmachen möchte, kann bis zum 20. April zwei Fotos ihrer bzw. seiner schönsten Torte (Anschnitt sowie Torte von außen), versehen mit dem eigenen Vor- und Nachnamen sowie einer Telefonnummer, per E-Mail an das Backatelier 100 Grad info@100grad.it schicken.

Weitere Informationen zum Programm und alle Termine sowie Teilnahmevoraussetzungen können online unter www.gustelier.it eingesehen werden.