“Tourismus trägt elf Prozent direkt zur Wertschöpfung des Landes bei”

Bozen – Der Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols (kurz LTS) ist die Dachorganisation der Tourismusvereine und Tourismusgenossenschaften Südtirols. Der LTS vertritt alle 70 Tourismusorganisationen des Landes auf politischer Ebene und in allen wichtigen touristischen Gremien. Am 3. Mai 2024 wurde im Hotel Laurin in Bozen die Vollversammlung abgehalten und eine Rückschau auf das vergangene Tourismusjahr gehalten.

Neben den institutionellen Tätigkeiten des LTS, der Informationstätigkeit, der Aus- und Weiterbildung sowie der EDV-Betreuung für die Tourismusorganisationen, hat sich der LTS mit seinem Team von 20 Mitarbeitern zu einem Spezialanbieter von Softwarelösungen für den Tourismus entwickelt. Seit über 20 Jahren betreibt der LTS die zentrale touristische Datenbank „Tic-Web“, diese war schon bei deren Einführung wegweisend und wurde seitdem konsequent weiterentwickelt. Der LTS kann zudem mit einer Vielzahl an technischen Lösungen für die Gästeverwaltung, für die Buchung von Events, die Besucherstromlenkung und das Hotspot-Management, die Aktivierung von Gästekarten, mit Bausteinen für Webseiten und mit Datenschnittstellen für Tourismusportale, Internetagenturen u. v. m. aufwarten.

In seiner Eröffnungsrede lobte Präsident Ambros Hofer den dynamischen Verlauf der Wintersaison. Das sog. „Jänner-Loch“ sei in diesem Jahr ausgefallen und laut einer ersten Schätzung werden die soliden Nächtigungszahlen der vorangegangenen Wintersaison noch einmal übertroffen. Allerdings bedauerte er, dass der Tourismus in Südtirol immer weniger Unterstützung in der Bevölkerung finde, obwohl er mit etwa elf Prozent direkt zur Wertschöpfung des Landes beitrage und auch andere Wirtschaftszweige wie Einzelhandel, Dienstleistung, Landwirtschaft und Handwerk zusätzliche Wertschöpfung generierten. Es sei daher wichtig, den Tourismus in Südtirol zukunftsfähig zu machen, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können. In seinem Ausblick zeigte er sich optimistisch für die bevorstehende warme Saison.

An der Vollversammlung nahm auch Landesrat Luis Walcher teil. In seinen Grußworten unterstrich er die Wichtigkeit der Tourismusorganisationen für ein positives Urlaubserlebnis. Die TO seien die Kümmerer und ersten Ansprechpartner rund um den Urlaub der Gäste vor Ort. Er sprach auch das Thema der Mobilität an und betonte, dass die Gästekarte ein wichtiger Baustein für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten der Gäste im Urlaub sei. Er unterstrich, dass es bei aller Diskussion rund um die Tourismusgesinnung wichtig sei, die große Bedeutung dem Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes anzuerkennen. HGV-Präsident Manfred Pinzger hob ebenfalls die gute Zusammenarbeit mit dem LTS und den Tourismusorganisationen hervor. Er unterstrich, dass sich der Tourismus nicht für seinen Erfolg schämen müsse, die fleißigen Betriebe seien Impulsgeber für die Wirtschaft und ein wichtiger Arbeitgeber. Er forderte, dass die im Tourismussektor eingehobenen Mittel auch im Tourismussektor bleiben müssten.