Touristenansturm kleiner als gedacht

Bozen/Brenner – Nach dem coronabedingten Lockdown war der Ansturm der Urlauber kleiner als zunächst erhofft. Das zeigt sich auch an den Zahlen der Brennerautobahn, die nun vorliegen.

An den vergangenen beiden Wochenenden wurden am Brenner nur die Hälfte an Einreisenden registriert, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang beträgt minus 43 Prozent.

Unmittelbar nach dem Lockdown hat es zwar kurzzeitig einen Anstieg der Einreisen gegeben. Danach sind diese aber gleich wieder abgesackt und haben sich nun im Schnitt bei einem Minus von 30 Prozent eingependelt.