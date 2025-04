Tramin lädt zum „Gewürztraminer Wineday“

Von: luk

Tramin – Am Samstag, 10. Mai 2025, findet in Tramin die vierte Auflage des „Gewürztraminer Wineday“ statt. Die Veranstaltung kombiniert Weinverkostung, Landschaftserlebnis und Kulinarik entlang des Gewürztraminerwegs – jenem Ort, an dem die bekannte Weißweinsorte wächst.

Zehn lokale Winzer und Grappaproduzenten präsentieren dabei über 20 verschiedene Gewürztraminerweine und -grappas. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, bei einer Weinwanderung nicht nur die Weine zu verkosten, sondern auch regionale Spezialitäten und kulturelle Programmpunkte zu genießen.

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr und dauert bis 18.30 Uhr. Organisiert wird sie von der Standortentwicklung Tramin.