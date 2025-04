Von: Ivd

Brixen – Trotz seiner Krebserkrankung unternahm der 57-jährige Andreas eine Radtour von Turin nach Nimes in Frankreich. Mit dem Wissen, schwer erkrankt zu sein, war die Reise für ihn umso kostbarer. Gilbert Spizzo, Facharzt der Onkologie am Krankenhaus Brixen unterstützte das Vorhaben seines Patienten von Anfang an.

Seine Geschichte ist unter der Rubrik Begegnungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes verfügbar.