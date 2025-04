Trump droht am “Tag der Befreiung” mit Zoll-Hammer

Von: apa

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump will am Mittwoch neue Zölle verkünden. Trump hatte zuletzt von einem “Tag der Befreiung” gesprochen. Die Auflagen dürften sich gegen eine Vielzahl von Ländern richten, die Handelsüberschüsse mit den USA haben. Bei diesen will der US-Präsident “reziproke Zölle” erheben, sich also an deren oft höheren Sätzen orientieren.

Die Zölle dürften in der Größenordnung von rund 20 Prozent erhöht werden, berichtete die “Washington Post” am Dienstag und berief sich dabei auf Insider. Fix sei jedoch noch nichts. Es werde mit zusätzlichen Einnahmen von mehr als sechs Billionen Dollar gerechnet, die dann für Steuerrückerstattungen verwendet werden könnten. Die EU drohte erneut mit Gegenmaßnahmen und pochte auf Verhandlungen. Auch China warnte vor negativen Folgen durch einen Handelskrieg.