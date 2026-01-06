Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trump verspricht Venezuela-Ölsubventionen – Aktien steigen
US-Ölkonzerne dürften sich als Profiteure in Venezuela herausstellen

Trump verspricht Venezuela-Ölsubventionen – Aktien steigen

Dienstag, 06. Januar 2026 | 01:50 Uhr
US-Ölkonzerne dürften sich als Profiteure in Venezuela herausstellen
APA/APA/AFP/ANTONY DICKSON
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Aktien von US-Ölkonzernen legen zu. Anleger setzen nach der Entmachtung des links-autoritären Staatschefs Nicolas Maduro per US-Intervention auf einen möglichen Zugang zu den riesigen Ölreserven Venezuelas. Die Papiere von Chevron, dem einzigen großen US-Konzern, der derzeit noch in Venezuela tätig ist, stiegen am Montag um fünf Prozent. US-Präsident Donald Trump stellte Subventionen für Ölkonzerne in Aussicht, um die Energieinfrastruktur Venezuelas wieder aufzubauen.

Die Aktien der Raffineriebetreiber Marathon Petroleum, Phillips 66 und Valero Energy gewannen zwischen drei und neun Prozent. Auch die Papiere der Öldienstleister Baker Hughes, Halliburton und SLB legen zwischen vier und neun Prozent zu. Der Ölpreis stieg um einen Dollar je Barrel.

Ein Subventionsprojekt in Venezuela könne in weniger als 18 Monaten abgeschlossen werden, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender NBC. Die US-Regierung plant Insidern zufolge noch in dieser Woche Treffen mit Vertretern von US-Ölkonzernen, um über eine Steigerung der venezolanischen Ölförderung zu beraten. Die Regierung habe den Konzernen bedeutet, ⁠dass sie für eine Entschädigung für vor zwei Jahrzehnten verstaatlichte Vermögenswerte rasch nach Venezuela zurückkehren und erheblich investieren müssten, hatte die Nachrichtenagentur Reuters zuvor berichtet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
115
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
67
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
54
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
47
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 