Turbulente Zeiten für SkyAlps

Von: luk

Bozen – Die Bozner Fluglinie steht am Boden – zumindest ihre eigene Flotte. Wegen technischer Verstöße müssen die Maschinen durch einen gründlichen Sicherheitscheck. Das bedeutet: keine Starts, keine Landungen und eine teure Notlösung.

Ersatzflugzeuge halten den Betrieb am Laufen, doch die Mietkosten drücken der Airline ordentlich ins Budget. Und das kurz vor der Urlaubssaison, in der viele Südtiroler bereits ihr Ticket ab Bozen in der Tasche haben.

Luftfahrtexperte Kurt Hofmann spricht von einem möglichen Image-Schaden. Doch am Flughafen Bozen gibt man sich zuversichtlich. Bis zum Sommerurlaub werde man die Hürden gemeistert haben.

ORF Südtirol Heute war vor Ort und hat nachgefragt: