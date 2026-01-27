Über 15 Jahre Partnerschaft

Von: mk

Klausen – Die Raiffeisenkasse Untereisacktal (in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenkasse Eisacktal) unterstützt die Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns, Villanders seit über 15 Jahren – und setzt diese wertvolle Partnerschaft auch für die nächsten zwei Jahre fort.

Mit der Unterzeichnung des neuen Sponsorenvertrags wird die erfolgreiche Zusammenarbeit für 2026–27 verlängert. Die finanzielle Unterstützung der Raiffeisenkassen hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Veranstaltungen und Projekte im Gebiet ermöglicht – mit konkretem Mehrwert für Gemeinden, Vereine und Dorfgemeinschaften. Davon profitieren Einheimische wie Gäste, während der Tourismus in der Region weiter gestärkt wird. Maßnahmen wie die Aufwertung von Wanderwegen oder die Unterstützung regionaler Veranstaltungen wirken dabei direkt vor Ort.

Nikolaus Kerschbaumer, Obmann der Raiffeisenkasse Untereisacktal, und Michael Oberpertinger, Präsident der Tourismusgenossenschaft, unterstreichen die verlässliche Partnerschaft und den offenen Austausch. Beide sind sich einig: Die Zusammenarbeit regionaler Institutionen schafft langfristige Synergien, stärkt die Wirtschaft und trägt dazu bei, das Dorfleben in den Mitgliedsgemeinden aktiv zu fördern. Präsident Oberpertinger bedankte sich im Namen aller Mitglieder bei Herrn Kerschbaumer: „Die Unterstützung der Raiffeisenkasse ist für uns sehr wertvoll. Dass uns ein regionaler Partner seit über 15 Jahren begleitet, ist nicht selbstverständlich – und es ermöglicht Projekte, die allen Orten unseres Gebietes zugutekommen und die Region langfristig stärken.“