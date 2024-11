Über 50 Labore im NOI Techpark stehen Südtiroler Firmen vergünstigt offen

Von: luk

Bozen – Unternehmen sollen einen erleichterten Zugang zu Forschung und Entwicklung in den Laboren erhalten. Mit diesem Credo wurde im Jahr 2019 der Lab Bonus ins Leben gerufen. Er ist ein Instrument des Landes Südtirol, um die Nutzung der Labordienstleistungen im NOI Techpark zu fördern und lokalen Unternehmen einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu gewähren. Mehr als 50 wissenschaftliche Labore und Prototypenwerkstätten stehen dort für angewandte Forschungsprojekte, Analysen, Auftragsforschung, akkreditierte Tests und mehr zur Verfügung. Nun wurde die finanzielle Unterstützung in Form des Lab Bonus verdoppelt – von ursprünglich 15.000 Euro an förderbarer Summe auf maximal 30.000 Euro pro Unternehmen und Jahr.

„Mit dem Lab Bonus unterstützt das Land die lokalen Betriebe in ihren Forschungs- und Innovationsbestrebungen. Neben vielen anderen Fördermaßnahmen im Bereich F&E möchten wir damit die Innovationskraft der Unternehmen und Südtirols stärken“, so Franz Schöpf, Abteilungsdirektor für Innovation, Forschung, Universität und Museen. Die Anhebung der förderbaren Summe kommt dabei nicht von ungefähr: Die Nachfrage ist groß, bereits weit mehr als 100 Unternehmen haben den Lab Bonus genutzt. „Die Aufstockung des maximalen jährlichen Förderbetrags soll dazu beitragen, weitere Firmen abzuholen und F&E-Projekte, Auftragsforschung und Tests in den NOI-Laboren noch attraktiver und zugänglicher zu machen“, so Schöpf weiter.

Alle Südtiroler Unternehmen können den Lab Bonus beantragen und nutzen – von Kleinstunternehmen über KMU bis hin zu großen Betrieben jeder Rechtsform. Dafür müssen sie über eine Produktionseinheit in der Provinz Bozen verfügen und im Register der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen eingetragen sein. Der Anteil der Förderung hängt von der Größe des Unternehmens ab und liegt zwischen 50% und 65% der veranschlagten Laborspesen für maximal 30.000 Euro im Jahr.

„In den sieben Jahren seit Bestehen des NOI Techpark sind hier mehr als 50 hochmoderne Labore entstanden. Sie bringen Südtirols F&E-Landschaft auf ein neues Niveau und ermöglichen es den Unternehmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit dank des Zugangs zu wissenschaftlichem Know-how und den entsprechenden Infrastrukturen zu steigern“, kommentiert Sepp Walder, Head of Unit Labs & Performance im NOI Techpark. Um Unternehmen den Zugang so einfach wie möglich zu machen, wurde eine zentrale Anlaufstelle im NOI eingerichtet. Der sogenannte Lab Desk bringt interessierte Unternehmen mit dem geeigneten Labor und dem verantwortlichen Forschungspartner in Verbindung, also der Freien Universität Bozen, Eurac Research, dem Versuchszentrum Laimburg oder Fraunhofer Italia. Mehr Infos unter noi.bz.it/services/lab-desk-lab-bonus.