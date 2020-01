Überraschungsaktion auf Pisten in Obereggen

Obereggen – Obereggen, im Herzen des Ski Center Latemar, wurde von Fischer Sports International am 1. Januar 2020 ausgesucht um dutzende Skifahrer weltweit für ihr Engagement zu feiern.

In 13 Skigebieten weltweit verteilt, von Vail in Colorado in den Vereinigten Staaten von Amerika, Sochi in Russland, Kanada, Deutschland, Schweiz, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich und Österreich, bis nach Obereggen für Italien, erhielten jeweils die ersten Skifahrer des Tages ein neues Paar Ski. Um acht Uhr morgens am Tag nach einer Silvesterparty genießen viele lieber den Komfort ihrer Kopfkissen und ziehen nochmals die Decke über den Kopf. Für diese Skifahrer jedoch ging es darum früh aufzustehen und mit ihrer Skiausrüstung los zu starten, um am Neujahrstag die ersten am Lift zu sein und ihre Spuren in unberührte Pisten zu setzen.

Dort angekommen wartete auf sie eine positive Überraschung. Die ersten sechs Skifahrer trafen auf das Fischer Team, das ihnen die aktuellsten Skier in einem eigens vorgesehenen Zelt unterhalb der Berghütte Oberholz übergaben. Die Berghütte Oberholz wurde am vergangenen 10. Dezember auch von den Musiker Benji e Fede als Drehort für ihr neustes Musikvideo der Single „Magico Difetto“ ausgesucht, welches bereits 1,5 Millionen Mal auf YouTube angeklickt wurde. Die Übergabe der Skier wurden mit Foto- und Videoaufnahmen festgehalten und auf den Social Media Kanälen des Konzerns weltweit veröffentlicht.