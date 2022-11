Ultental: Umleitungsstraße für Erneuerung der Brücke Eschenlohe fertig

Nun ist die Umleitung über die alte Landesstraße im Ultental hergestellt. Dafür waren auch eine Reihe von Sicherungseingriffen nötig. Nach den Wintermonaten wird an der Brücke Eschenlohe gearbeitet. (Foto: LPA/Augustin Hueber)

In den vergangenen Wochen wurde am Umleitungsweg, auf dem während der Erneuerung der Brücke Eschenlohe im Ultental der Verkehr geführt wird, gebaut. (Foto: LPA/Augustin Hueber)

Eine provisorische Straße leitetet Verkehr während der umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Brücke Eschenlohe im Ultental um. (Foto: Studio di ingegneria Valdemarin)

Ulten – Die Umleitung für den Verkehr über die alte Landesstraße, die zur Sanierung der Brücke Eschenlohe auf der Ultner Landesstraße gebraucht wird, steht bereit. Nach dem Winter läuft die Sanierung weiter.

In den vergangenen Wochen wurde auf der Trasse der alten Ultner Straße gearbeitet, um eine provisorische Umleitung für den Verkehr während der umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Brücke Eschenlohe vorzubereiten. Auf dieser Trasse wurde bis zum Bau der Brücke in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Verkehr geführt.

Die Brücke beim Schloss Eschenlohe im Ultental ist mit 160 Metern die zweitlängsten Brücke auf den Landesstraßen in Südtirol. Nach den Wintermonaten wird an der Brücke selbst gearbeitet. Die zwischen 1962 und 1965 erbaute Brücke wird umfassend saniert und erneuert. Die Arbeiten sollen bis Jahresbeginn 2025 abgeschlossen sein.

“Durch die Umleitung des Verkehrs können wir die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden während der Arbeiten wesentlich verringern und den Menschen in Ulten und am Deutschnonsberg eine von der Baustelle uneingeschränkte Erreichbarkeit garantieren”, unterstreicht Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Nicht zuletzt können die Arbeiten zügiger und vor allem auch sicherer für die Straßenbauarbeiter gemacht werden, so der Landesrat.

Auf dem überwiegenden Teil der Umleitungsstrecke ist eine Fahrbahnbreite von sechs Metern oder mehr vorgesehen, sodass sich zwei Lkws oder Busse kreuzen können. Aufgrund des steilen Geländes und der engen Platzverhältnisse vor Ort konnte in kurzen Abschnitten nur eine Fahrbahnbreite von fünf Metern hergestellt werden. “Ein reibungsloses Kreuzen von Pkws bleibt aber auf der gesamten Strecke gewährleistet”, sagt der Verfahrensverantwortliche Augustin Hueber. Nach den Wintermonaten wird der Verkehr umgeleitet und mit den Arbeiten an der Brücke gestartet. Nach Fertigstellung der Arbeiten an der Brücke ist laut Hueber vorgesehen, dass die Umleitung wieder zurückgebaut wird.