Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Umberto Lebruto ist neuer Vorstand des BBT
Für drei Jahre im Amt

Umberto Lebruto ist neuer Vorstand des BBT

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 13:05 Uhr
Martin Gradnitzer und Umberto Lebruto freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit in ihrer Funktion als Vorstandsmitglieder der BBT SE.
BBT SE
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen/Innsbruck – Das Projekt am Brenner Basistunnel bekommt eine neue Führungsspitze: Mit dem heutigen Mittwoch übernimmt Dr. Ing. Umberto Lebruto die Funktion des italienischen Vorstands der Brenner Basistunnelgesellschaft (BBT SE). Der Aufsichtsrat ernannte ihn in seiner gestrigen Sitzung für drei Jahre. Zugleich wurde der österreichische Vorstand Dipl.-Ing. Martin Gradnitzer bestätigt.

Lebruto folgt auf Gilberto Cardola, der seit 2019 im Vorstand tätig war. Der Aufsichtsrat dankt ihm für „sein langjähriges Engagement, seine fachliche Expertise und seinen Einsatz für den Bau des künftig längsten Eisenbahntunnels der Welt“.

Der neue italienische Vorstand bringt jahrzehntelange Erfahrung aus dem Bereich der Eisenbahninfrastruktur mit. In einer ersten Stellungnahme erklärte er: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, partnerschaftlich mit meinem Kollegen, dem österreichischen Vorstand Martin Gradnitzer sowie den engagierten Mitarbeitern der BBT SE, die nächsten Projektschritte zu gestalten. Der Brenner Basistunnel ist ein Schlüsselprojekt für eine nachhaltige Mobilität in Europa und ein Symbol für die enge Zusammenarbeit zwischen Italien und Österreich.“

Gemeinsam sollen Lebruto und Gradnitzer die Realisierung des 64 Kilometer langen Basistunnels weiter vorantreiben – mit dem Ziel, die Inbetriebnahme abzuschließen und so einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene zu leisten.

Lebruto studierte Bauingenieurwesen an der Universität Federico II in Neapel und startete 1993 seine Karriere bei der FS Italiane Gruppe. Dort hatte er leitende Funktionen in ganz Italien inne, war Produktionsleiter bei RFI, Geschäftsführer von FS Sistemi Urbani sowie Präsident von FS Park S.p.A. Zuletzt verantwortete er nationale und internationale Infrastrukturprojekte bei FS Holding.

Gradnitzer, seit 2019 österreichischer Vorstand der BBT SE, ist seit fast drei Jahrzehnten im Eisenbahninfrastrukturbau tätig, unter anderem bei der ÖBB Infrastruktur AG und der Neuen

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
42
Covid erhebt wieder sein Haupt
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
40
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
„Der nächste Angriff auf die ‚Global Sumud Flotilla‘ wird tödlich sein“
Kommentare
36
„Der nächste Angriff auf die ‚Global Sumud Flotilla‘ wird tödlich sein“
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 