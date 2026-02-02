Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ungarn klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland
Ungarn ist nach wie vor von russischem Gas abhängig

Ungarn klagt gegen EU-Gasimport-Verbot aus Russland

Montag, 02. Februar 2026 | 17:28 Uhr
Ungarn ist nach wie vor von russischem Gas abhängig
APA/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ungarn hat eine Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gegen den von der EU beschlossenen Importstopp für Erdgas aus Russland eingebracht. Dies teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto auf X mit, kurz nachdem die entsprechende Verordnung im Amtsblatt der EU erschienen war. Auch die Slowakei hatte eine Klage angekündigt.

Szijjarto begründete den Gang vor den EuGH damit, dass bei der Beschlussfassung Ende Jänner Ungarn und die Slowakei nicht hätten überstimmt werden dürfen. Vom Charakter her hätte es sich um einen Sanktionsbeschluss gehandelt, für dessen Annahme Einstimmigkeit nötig gewesen wäre. Der Rat der Mitgliedsstaaten hatte jedoch die Importstopp-Verfügung als handelspolitische Maßnahme behandelt, für deren Billigung eine qualifizierte Mehrheit ausreicht.

Die von einer Mehrheit der EU-Länder beschlossene Verordnung sieht vor, dass spätestens Ende 2027 der Import von Erdgas aus Russland aufhören soll. Damit will die EU angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Russlands Einnahmen aus Energie-Rohstoffexporten verringern. Mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt trat die Verordnung am Montag in Kraft.

Ungarn nach wie vor von russischem Gas abhängig

Ungarn ist in hohem Maße von Gasimporten aus Russland abhängig. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat das ostmitteleuropäische Land keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orban gilt als engster Verbündeter des Kremlherrn Wladimir Putin in der EU.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
49
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
44
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
28
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Kommentare
26
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Kommentare
25
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 