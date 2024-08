unibz auf Platz 14 der „kleinen“ Universitäten weltweit vorgerückt

Von: luk

Bozen – Eine gute Nachricht vor der Schließwoche im August. Die Freie Universität Bozen ist im internationalen Times Higher Education Ranking der Universitäten mit weniger als 5.000 Studierenden von Platz 21 auf Platz 14 vorgerückt.

Klein, aber fein. Während viele angehende Akademiker:innen vom Großstadtleben angezogen werden und an großen Universitäten studieren, präferieren andere die Vorzüge kleinerer Campus. Diese bieten eine ruhigere Umgebung und ermöglichen eine direktere und engere Beziehung zu den Lehrenden. Die britische Agentur Times Higher Education hat eine Rangliste der besten kleinen Universitäten der Welt für 2024 erstellt. Diese Liste umfasst Universitäten aus vielen Ländern, darunter die USA, China, Südkorea, Frankreich und Italien. Während die Freie Universität Bozen im Jahr 2023 noch den 21. Platz belegte, konnte sie sich in diesem Jahr auf Platz 14 verbessern. In Italien schafft es die Freie Universität Bozen auf den dritten Platz, nach der Scuola Normale Superiore (3. Platz) und der Scuola Superiore Sant’Anna (5. Platz), beide aus Pisa. An der Spitze des Rankings 2024 steht erneut die US-amerikanische Universität Caltech. Mit ihren 2.200 Studierenden verteidigt sie nicht nur ihre Position als beste kleine Universität der Welt, sondern auch den siebten Platz in der Gesamtwertung der Universitäten weltweit.

Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen Universitäten in THE’s World University Rankings 2024 aufgeführt sein, einem allgemeinen Ranking, das auch große Universitäten umfasst. Zudem müssen sie mehr als vier Studiengänge anbieten und weniger als 5.000 Studierende haben. Die durchschnittliche Anzahl der Studierenden an den Universitäten, die in der Rangliste der besten kleinen Universitäten der Welt 2024 aufgeführt sind, liegt bei 3.215. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Zahl der Studierenden pro Universität im weltweiten THE-Ranking bei 25.000. An der unibz sind derzeit rund 4.300 Studierende in fünf Fakultäten eingeschrieben. Das Betreuungsverhältnis liegt bei 1:25.