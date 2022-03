Unser täglich Müll

Diskussionsveranstaltung am Donnerstagabend in Brixen

Brixen – Seit 2018 wird am 18. März der Welt-Recycling-Tag begangen, seit elf Monaten (19. April 2021) gibt es in Brixen REX Material und Dinge und seit März 2022 führt die neu gegründete urbane Brixner Bürger*innengenossenschaft b*coop das 240 Quadratmeter große ganzheitliche Recyclingprojekt in der St.-Josef-Straße 1 in Brixen. Operativ begleitet wird es von Julia Vontavon, unterstützt von OEW-Organisation für Eine solidarische Welt und HdS-Haus der Solidarität. Anlässlich des bevorstehenden Welt-Recycling-Tags findet am Abend des 17. März im REX ein Infoabend mit dem Leiter der Umweltdienste der Stadtwerke Brixen AG Michele Bellucco statt. Es geht um das Entstehen von Müll, um Müllvermeidung und die Entsorgung am Beispiel der Stadt Brixen.

Der beste Müll ist jener, der vermieden wird. Allein in Brixen entstehen jährlich 11.500 Tonnen Abfall, das ist rund eine halbe Tonne pro Person. In Südtirol sind 2020 genau 249.024 Tonnen an Siedlungsabfällen entstanden, ein Drittel davon war Haus- und Sperrmüll, zwei Drittel (160.834 Tonnen) wurden getrennt gesammelt und in die Wertstoffkette zurückgeführt (Glas, Papier, Kunststoffe, Metalle, organische Stoffe und anderes). Michele Bellucco von der Stadtwerke Brixen AG wird am Abend des 17. März von 20 bis 21 Uhr im REX Material und Dinge über Mülltrennung und Müllverwertung informieren. Alle Interessierten sind eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. Um die Laufkundschaft auf die Wichtigkeit von richtiger Mülltrennung aufmerksam zu machen, werden ab sofort und bis zum World-Recycling-Day auf Mülltonnen mit Informationen beklebt und vor dem REX aufgestellt.

Ziel von REX Material und Dinge ist es, funktionsfähige Geräte zu sammeln, ihnen Raum und Sichtbarkeit zu geben, und die gut erhaltenen kostenlos abgegebenen Alltagsgegenstände gegen eine Spende weiterzugeben. Das Leben von Materialien wird so verlängert und Ressourcen werden gespart, erklärt Julia Vontavon das Gebot der Stunde.

Rund ein Viertel des 240 Quadratmeter großen Recyclingprojekts REX Material und Dinge wird als Materiallager für Holz, Stoff, Bau- und Bastelmaterialien genutzt, die Hälfte der Halle ist für Küchenbedarf, Geschirr und Deko, sowie Einrichtungsgegenstände wie Sofas, Stühlen, Lampen, Körbe und Couchtische reserviert. Es gibt eine eigene Ecke für Gartenzubehör, außerdem eine große Taschenauswahl, Sport- und Freizeitartikel, Gesellschaftsspiele, Kuscheltiere, Handtücher, Wolle, Schmuck, Autositze und Bettgestelle für Kinder. In einem separaten Raum steht eine Bibliothek mit hunderten Büchern zur kostenlosen Mitnahme bereit, außerdem gibt es ein Foodsharing-Regal und einen Kühlschrank für Lebensmittel.

Julia Stofner von der OEW erklärt die Rolle der Brixner Bildungsorganisation: „Wir organisieren Get-Togethers und kreative Aktivitäten wie Recycling- und Upcycling-Workshops mit Handwerker*innen und Künstler*innen.“ So werde das für Südtirol einzigartige Projekt einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht und das Thema Ressourcenverschwendung in den Mittelpunkt gerückt.

Karl Michaeler ist Obmann von b*coop: „Die Genossenschaft ist von Bürger*innen für Bürger*innen gegründet worden“, erklärt er. Vor allem Alexander Nitz und Markus Frei hätten die Gründung der Genossenschaft vorangetrieben. „Wir möchten die Zukunft von Brixen und Umgebung nachhaltig mitgestalten“, erklärt Karl Michaeler. Dabei würden lokale nachhaltige und gemeinwohlorientierte Ziele verfolgt, Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen gesucht und Ideen mit einem unternehmerischen Ansatz verwirklicht. REX Material und Dinge ist ein Beispiel dafür. Mehr als 7000 Dinge haben in den vergangenen elf Monaten im Brixner Recyclingprojekt Besitzer*in gewechselt.