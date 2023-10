Unternehmen tauschen sich über Diversity Management und Inklusion aus

Bozen – Infolge des demokratischen Wandels und der wirtschaftlichen Entwicklung wird die Suche und die Gewinnung neuer Talente ein immer wichtigeres Thema. Für die Unternehmen ist es daher immer notwendiger, die Personalpolitik anzupassen und die individuellen Stärken und Verschiedenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen. Gelingen kann dies, indem man die Prinzipien des „Diversity und Inclusion Managements“ anwendet. Konkret heißt das, dass die Eigenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkannt und genutzt werden, um für ein besseres und produktiveres Arbeitsumfeld zu sorgen. Diskutiert wurde darüber kürzlich bei der dritten Ausgabe des „Sustainability Talks“, einer Webinar-Reihe des Unternehmerverbandes Südtirol, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus verschiedensten Gesichtspunkten befasst.

Die Mitgliedsbetriebe des Unternehmerverbandes sind immer internationaler, sei es im Bereich der Absatzmärkte – sie exportieren in 170 Länder weltweit – sei es, was die Herkunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. „In unseren Unternehmen findet man rund hundert verschiedene Nationalitäten und mehr als 50 Sprachen. Dies zeigt einerseits die Attraktivität unserer Unternehmen auch für Menschen, die nicht aus Südtirol kommen, andererseits treten dadurch auch neue Bedürfnisse hinsichtlich der Integration dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf“, zeigte Verbands-Vizepräsident Markus Kofler in seiner Einleitung eine der Herausforderungen auf.

Evelyn Kirchmaier, Generaldirektorin der Markas GmbH, unterstrich, dass es mittlerweile für die Unternehmen unumgänglich ist, Maßnahmen des Diversity Managements zu ergreifen: „In den Unternehmen treffen verschiedene Generationen, Geschlechter, unterschiedliche geografische Herkünfte und kulturelle Hintergründe aufeinander: Der Arbeitsmarkt wird immer mehr davon gekennzeichnet sein und Unternehmen, die damit umgehen können, werden einen Wettbewerbsvorteil haben.“ Bei Markas wird Inklusion gelebt, indem man die Organisation den Bedürfnissen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anpasst: ganz konkret durch verschiedene Ausbildungsmaßnahmen, entsprechende Begleitung des Personals, flexible Arbeitszeiten.

Valentina Dolciotti, Expertin in D&I und Direktorin des Magazins DiverCity, erläuterte die positiven Auswirkungen des Diversity Managements auf die Unternehmen: Unter anderem steigt die Mitarbeiter-Zufriedenheit und das Zugehörigkeitsgefühl zum Betrieb.