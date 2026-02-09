Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Unternehmen und Gemeinde Brixen: “Gemeinsam die Entwicklung fördern”
Bezirk Eisack- und Wipptal traf Bürgermeister Andreas Jungmann

Unternehmen und Gemeinde Brixen: “Gemeinsam die Entwicklung fördern”

Montag, 09. Februar 2026 | 16:00 Uhr
Von: mk

Brixen – Mobilität, leistbares Wohnen und die Entwicklung der Gewerbegebiete – dies waren die zentralen Themen eines Austausches zwischen dem Bezirk Eisack- und Wipptal im Unternehmerverband und dem Bürgermeister der Gemeinde Brixen Andreas Jungmann, der kürzlich im Mitgliedsunternehmen Progress AG stattfand.

Dem Bezirk Eisack- und Wipptal im Unternehmerverband gehören rund 70 industriell organisierte Unternehmen zwischen Klausen und dem Brenner an, die Arbeitgeber für rund 5.400 Menschen sind. Bezirksvertreter Christian Krapf unterstrich die Bedeutung dieser Unternehmen für die Entwicklung Südtirols und des Eisack- und Wipptals und dankte dem Bürgermeister für seine Bereitschaft zum Austausch und die gute Zusammenarbeit. „Die industriell organisierten Unternehmen bieten gut bezahlte Arbeitsplätze, sind exportorientiert und Motoren für Innovation und Wachstum“, so Krapf.

Um einen Standort attraktiv zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken, braucht es Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Mobilität und leistbares Wohnen. Im Bereich Mobilität wurde über einige geplante Projekte gesprochen, wie die neue Bahnhaltestelle Brixen Süd, die insbesondere für Pendler gedacht ist. Gesprochen wurde auch über den Ausbau der Fahrradwege sowie über das bereits seit mehreren Jahren im Raum stehende Projekt der Erweiterung der Autobahnausfahrt Brixen/Industriezone, um die Zone besser anzubinden.

Zum Thema leistbares Wohnen auch für Mitarbeitende der Unternehmen hat die Gemeinde 2025 gemeinsam mit Sozial- und Wirtschaftsverbänden einen kooperativen Planungsprozess begonnen, an dem auch ein Vertreter des Unternehmerverbandes teilgenommen hat. Es geht dabei um das Ex-Schenoni-Kasernen Areal, wobei nun die operative Projektierung ansteht.

„Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Wirtschaftsvertretern ist für uns wichtig, um gemeinsam Projekte voranzubringen, die für das ganze Gemeindegebiet, jene die hier leben und arbeiten, positiv sind“, so abschließend Bürgermeister Jungmann.

Bezirk: Eisacktal, Wipptal

Bezirke

Eisacktal, Wipptal

