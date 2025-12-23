Unternehmerverband: “Unternehmen investieren sehr wohl in die Jugend”

Von: Ivd

Bozen – Bei der Südtiroler HochschülerInnenschaft steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Aus diesem Anlass blickt der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Alexander Rieper, auf die bisher gute Zusammenarbeit zurück und betont zugleich die Bedeutung eines weiterhin konstruktiven Austauschs: „Gerade der Dialog mit der Jugend wird für unsere Unternehmen immer wichtiger“, betont Rieper.

Der Austausch mit den Studierenden sei entscheidend, um den heimischen Talenten die vielen attraktiven Karrierechancen in den Südtiroler Unternehmen aufzuzeigen und um eine transparente, ehrliche Kommunikation aufzubauen. Pauschale Aussagen, wie jene, dass Unternehmen Jugendliche als billige Arbeitskräfte ausbeuten würden, seien dafür nicht dienlich.

Industriell organisierte Unternehmen bemühen sich mitunter um junge Arbeitskräfte.“ Rund 90 Prozent der Arbeitsverträge sind unbefristet, und die Entlohnungen liegen deutlich über dem Landesdurchschnitt“, argumentiert der Unternehmerverband Südtirol. „Auch für Studierende gibt es attraktive Angebote: so zum Beispiel das duale Studium an der Universität Bozen. Dieses Modell ist in Italien einzigartig und ermöglicht, Studium und Beruf zu kombinieren. Ein eigens dafür zwischen dem Unternehmerverband und Gewerkschaftsorganisationen unterzeichneter Territorialvertrag garantiert den Studierenden eine faire Entlohnung – nicht nur für die Zeit im Unternehmen, sondern auch für jene, die sie an der Universität verbringen.“

Gleichzeitig arbeite man an gemeinsamen Herausforderungen, wie dem leistbaren Wohnen. „Die Attraktivität unseres Standortes betrifft nicht nur die Unternehmen, sondern die Lebensbedingungen insgesamt. Hier sind Politik, Sozialpartner und Wirtschaft gleichermaßen gefordert: Junge Menschen zu halten und anzuziehen ist eine gemeinsame Verantwortung, die uns alle angeht“, so der Präsident des Unternehmerverbandes abschließend.