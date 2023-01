Unterstützung bei HD-Umstellung

Bozen – Zukünftig müssen alle TV-Empfangsgeräte HD-tauglich sein, um die Fernsehprogramme empfangen zu können. Die Kommunikationstechnikerinnen und -techniker im lvh stehen den Kundinnen und Kunden für Fragen und Hilfe zur Verfügung.

In ganz Europa müssen aufgrund der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G einige Frequenzen, die derzeit für die terrestrische Fernsehübertragung genutzt werden, freigemacht werden. Ab dem 31. Jänner sendet auch Rai Südtirol in HD und geht mit der Umstellung einen ersten Schritt Richtung Sendesystem DVB-T2. „Uns erreichen im Moment viele Anrufe von Kundinnen und Kunden, die nun verunsichert sind und nicht wissen, wie die Umstellung in der Praxis funktioniert“, erklärt der Obmann der Kommunikationstechnikerinnen und -techniker im lvh, Martin Mumelter.

Um die Kompatibilität des jeweiligen Empfangsgerätes mit dem neuen Signal zu überprüfen, muss innerhalb 30. Jänner der eigens eingerichtete terrestrische Testkanal 102 eingestellt werden. Eingeblendet werden abwechselnd zwei Testbilder, davon eines weiß und eines farbig. Sofern beide Testbilder gesehen werden und auch ein Kontrollton zu hören ist, wird das Fernsehgerät ab 31. Januar auf dem Kanal 102 das Signal des RAI Sender Bozen in HD empfangen. Auf Kanal 808 bleibt der Empfang des Programms RAI Sender Bozen weiterhin in geringerer Qualität möglich. Wer derzeit die Programme des RAS, ORF ZDF und SRG empfängt, kann auch RAI Sender Bozen in HD empfangen, denn alle Programme der RAS werden im HD-Standard abgestrahlt.

„Wer die Umstellung nicht ohne technische Assistenz machen möchte, kann gern einen Kommunikationstechniker in der Nähe kontaktieren, welche in der Südtiroler Handwerkersuche www.meinhandwerker.lvh.it aufgelistet sind“, betont Mumelter.