US-Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln sich ab Mittwoch

Von: APA/AFP/Reuters

Die US-Zölle auf importierten Stahl und Aluminium werden sich wie von US-Präsident Donald Trump angekündigt ab Mittwoch verdoppeln. Dies geht aus einer von Trump unterzeichneten Anordnung hervor, die das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. Insgesamt gehe es darum, “wirksamer gegen ausländische Länder vorzugehen, die weiterhin überschüssigen Stahl und Aluminium zu niedrigen Preisen in den Vereinigten Staaten abladen”, hieß es in der Anordnung.

Dies untergrabe die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft. Weiter hieß es in dem Präsidentenerlass, die Erhöhung der zuvor verhängten Zölle werde “diese Wirtschaftsbereiche stärker unterstützen”. Zudem würden die “nationale Sicherheitsbedrohung, die von den Importen von Stahl- und Aluminiumartikeln und deren Derivaten ausgeht” verringert oder beseitigt.

Die US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln sich in der Nacht auf Mittwoch auf 50 Prozent. Trump hatte die Maßnahme vergangene Woche angekündigt. Trump will mit den höheren Zöllen die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen.

Der Republikaner fährt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Jänner einen harten handelspolitischen Kurs, der die weltweiten Lieferketten und die Aktienmärkte erschüttert hat. Die Europäische Kommission verhandelt derzeit mit der US-Regierung, um weitere Aufschläge abzuwenden.

Kanada und Mexiko reagieren auf US-Zollerhöhung

Das Büro des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney erklärte, Kanada führe “intensive und lebhafte Verhandlungen, um diese und andere Zölle zu beseitigen”. Der mexikanische Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard bekräftigte, dass die Zölle unhaltbar und unfair seien, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Mexiko mehr Stahl aus den USA importiert, als es dorthin exportiert. “Es macht keinen Sinn, dass die USA Zölle auf ein Produkt erheben, bei dem sie einen Überschuss haben”, sagte er und fügte hinzu, dass Mexiko am Freitag eine Ausnahme von der Erhöhung beantragen werde.

Die beiden Länder gehören zu den Hauptlieferanten für Stahl in die USA. Kanada ist sogar noch stärker von den Aluminiumzöllen betroffen, da es mit Abstand der größte Exporteur in die USA ist und sein Volumen etwa doppelt so hoch ist wie das der übrigen Top-Zehn-Exporteure zusammen. Die USA beziehen etwa die Hälfte ihres Aluminiums aus dem Ausland.