Verbraucherschutz: Beirat befürwortet Vorhaben 2021 – Fokus auf Web

Bozen – Der Landesbeirat für Verbraucherschutz, bestehend aus Vertretern von Gewerkschaft und Wirtschaft sowie Landeshauptmann Arno Kompatscher als Vorsitzendem, hat heute einen Rückblick auf die Tätigkeit 2020 und einen Ausblick auf die Projekte im laufenden Jahr gemacht. Mit dabei waren auch die Direktorin der Verbraucherzentrale Südtirol Gunde Bauhofer und der Direktor des Amts für Landessprachen und Bürgerrechte Peter Höllrigl.

Schwerpunkt auf den Online-Diensten – Mehr Qualität und Regionalität bei öffentlichen Aufträgen

Gerade im Corona-Jahr 2021 waren die Dienste der Verbraucherzentrale besonders gefragt, vor allem im Bereich des E-Kommerzes und der Online-Buchungen. Hier habe es eine Zunahme an Beratungen gegeben, berichtete die Direktorin der Verbraucherzentrale Südtirol, Gunde Bauhofer. Landeshauptmann Arno Kompatscher bedankte sich “für die oft schwierige Arbeit der Verbraucherzentrale in dieser komplexen Zeit, in der die Verbrauchzentrale wichtige Anlaufstelle vor allem auch für corona-bedingt besondere Verbraucher-Anliegen war.”

Diskutiert hat der Landesbeirat über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. “Qualität und regionale Kreisläufe sollen dabei eine immer wichtigere Rolle spielen”, unterstrich Landeshauptmann Kompatscher. In diesem Sinne soll überprüft werden, wie und welche Qualitätsstandards schon im Vorfeld von Ausschreibungen festgemacht werden.

Online-Schlichtungsstelle wird ausgebaut – Lebensmittelverschwendung entgegenwirken

Eine Reihe von erfolgreichen Angeboten wird 2021 weitergeführt und erweitert: Der “onlineschlichter.it”, eine Schlichtungsstelle im Web, die Rechtsstreitigkeiten ohne Gericht beilegen hilft, soll beispielsweise gemeinsam mit der Handelskammer Bozen im Tourismusbereich (Online-Buchungen) ausgebaut werden.

Neu aufgelegt und für den Fernunterricht angepasst werden sollen auch jene Materialien, die für Schulen bereitgestellt werden, vor allem jenen zum Thema “Europäischer Verbraucherschutz”. Noch mehr sensibilisieren will die Verbraucherzentrale in Schulen zudem in punkto Lebensmittelverschwendung.