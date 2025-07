Verhandlungsbereite EU legt neue Liste für Gegenzölle vor

Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Die EU hofft trotz der jüngsten US-Drohungen mit hohen Sonderzöllen weiter auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit. Die EU bereitet nach den neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump aber zusätzliche Gegenzölle auf Importe aus den USA vor. Diese sind in einem Wert von 72 Milliarden Euro geplant, kündigte der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic nach einem Handelsministertreffen in Brüssel an.

Nach Beratungen mit den Handelsministern der 27 EU-Staaten betonte Sefcovic, es brauche immer zwei Hände, um klatschen zu können. Ein Deal mit den USA müsse sich auch für Europa lohnen, am Ende von den EU-Mitgliedsstaaten als auch dem Europäischen Parlament abgesegnet werden. Sollten die Verhandlungen in den nächsten Wochen scheitern, werde die EU Gegenmaßnahmen einleiten.

Welche Produkte von der Liste gestrichen wurden, sagte Sefcovic zunächst nicht. Auf ihr standen auch symbolisch relevante Erzeugnisse wie amerikanische Flugzeuge, Autos und Bourbon Whiskey.

Bei den Vorbereitungen für die Gegenmaßnahmen geht es um eine Liste mit Industrie- und Agrarerzeugnissen aus den USA, die von neuen Zöllen der EU betroffen sein sollen, falls die europäischen Bemühungen für eine gütliche Einigung scheitern. Sie wurde nach einer öffentlichen Konsultation zuletzt noch einmal etwas angepasst. Ursprünglich umfasste sie Importe aus den USA in die EU im Wert von sogar 95 Milliarden Euro.

“Faktisches Handelsverbot” mit Dialog abwenden

Schon vor Beginn des Ministertreffens hatte Sefcovic gesagt, es sei bei Gegenmaßnahmen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf beiden Seiten des Atlantiks zu rechnen. “Seien wir ehrlich: Ein Zollsatz von 30 Prozent käme einem faktischen Handelsverbot gleich”, sagte Sefcovic.

Der EU-Handelskommissar betonte, dass er den Dialog mit den USA deswegen fortsetzen werde, um bis zum 1. August zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Dies ist das Datum, für das Trump das Inkrafttreten eines 30-Prozent-Zolls auf Importe aus der EU angekündigt hatte. Sollte es keine Einigung geben, will die EU mit Gegenzöllen reagieren.

Paris und Wien für härtere Linie

“Unser Ziel ist und bleibt eine Lösung am Verhandlungstisch”, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) zwar vorm Start des Sondertreffens der EU-Handelsminister. Er forderte aber angesichts der neuen Ankündigungen von Trump auch, Gegenmaßnahmen in Kraft zu setzen und weitere Maßnahmen vorzubereiten. Es sei Zeit, “eine klarere Sprache zu sprechen”. Die EU müsse “konsequent und selbstbewusst auftreten”.

Auch Frankreich forderte eine härtere Linie. “Natürlich muss uns die Situation seit Samstag dazu bringen, unsere Strategie zu ändern”, sagte der französische Außenhandelsminister Laurent Saint-Martin in Brüssel.

Berlin, Dublin, Zagreb zurückhaltender

Die deutsche Bundesregierung unterstützt die Strategie der EU-Kommission für weitere Verhandlungen. “Der Bundeskanzler tut alles, damit die Zölle in der angedrohten Größenordnung nicht kommen”, sagte ein Sprecher von Friedrich Merz (CDU). Bis August müsse eine Eskalation verhindert werden.

Auch Irland und Kroatien drängten in Brüssel auf weitere Verhandlungen. “Wir wollen weiter an einem Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika arbeiten, das die Zölle so weit wie möglich senkt”, sagte der irische Staatsminister für Außenhandel, Thomas Byrne. Ein Abkommen müsse die Stabilität für die Wirtschaft wiederherstellen, “die uns im Moment ehrlich gesagt fehlt”, fügte er hinzu.

Große Enttäuschung in Kopenhagen und Brüssel

Über das Vorgehen von Trump äußerten sich bei dem Treffen sowohl Sefcovic als auch die derzeitige dänische EU-Ratspräsidentschaft schwer enttäuscht. “Wir haben wochenlang über eine Grundsatzvereinbarung verhandelt, und ich denke, wir waren fast am Ziel”, sagte der EU-Kommissar. Trumps Brief bringe nun “eine völlig andere Dynamik”.

Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen nannte Trumps Ankündigung in seiner Funktion als Vorsitzender des EU-Handelsrats “absolut inakzeptabel und ungerechtfertigt”. Auch er machte deutlich, dass die USA im Fall einer Umsetzung ihrer Ankündigungen mit entschlossenen Gegenmaßnahmen rechnen müssen.

Experte: Höhere US-Zölle verlängern Austro-Rezession

Für die österreichische Wirtschaft wäre durch die angedrohten Zölle im schlimmsten Fall die Folge, dass sich heuer entgegen der Erwartungen von Wirtschaftsforschern doch kein leichtes Wachstum mehr ausgeht und das dritte Rezessionsjahr kommt. So könnte laut ersten Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) die europäische Wirtschaftsleistung kurzfristig um 0,5 Prozent gedrückt werden, sagte Wifo-Ökonom Harald Oberhofer im “Ö1”-Mittagsjournal.

SPÖ: Gegenzölle sofort, NEOS wollen harte EU, WKÖ für Gespräche

Geht es nach SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, sollten sich die Handelsminister bereits heute auf Gegenzölle einigen, “statt die nächsten zwei Wochen abzuwarten”. “Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt und ein wichtiger Handelspartner für die Vereinigten Staaten”. Die EU müsse “sich aus der Defensive befreien”.

Aus Sicht des NEOS-Delegationsleiters im EU-Parlament, Helmut Brandstätter, ist nun eine gemeinsame Front der EU gegenüber dem US-Präsidenten gefragt. “Wir können mit Trump nur verhandeln, wenn wir einen ganz klaren Standpunkt haben – wenn er auch spürt, dass wir keine Angst haben und ihm entgegentreten werden”, sagte Brandstätter am Montag in Wien.

Zurückhaltender als Hattmansdorfer gab sich dessen Nachfolger als Wirtschaftskammergeneralsekretär, Jochen Danninger (ÖVP). “Für uns gilt nach wie vor, dass die EU geschlossen und besonnen reagieren muss – eine Lösung am Verhandlungstisch wäre für alle Seiten das Beste”, so Danniger in einer schriftlichen Stellungnahme. “Eine weitere Eskalation des Handelskonflikts würde Nachteile für die Wirtschaftstreibenden auf beiden Seiten des Atlantiks mit sich bringen.”