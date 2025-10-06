Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Verizon bekommt einen neuen Chef – Ausblick bestätigt
Dan Schulman soll den US-Telekomkonzern ab sofort leiten

Verizon bekommt einen neuen Chef – Ausblick bestätigt

Montag, 06. Oktober 2025 | 15:49 Uhr
Dan Schulman soll den US-Telekomkonzern ab sofort leiten
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
Von: APA/dpa-AFX

Der US-Telekomkonzern Verizon bekommt einen neuen Chef. Mit sofortiger Wirkung werde Dan Schulman zum Konzernlenker ernannt, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Dieser ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Verizon. Der Manager war unter anderem Chef des US-Zahlungsdienstleisters Paypal. Der Jahresausblick von Verizon wurde bestätigt.

Den Chef-Posten übernimmt Schulman von Hans Vestberg, der laut Mitteilung bis zum 4. Oktober 2026 als Sonderberater tätig sein wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierzu zähle auch die Integration der übernommenen Frontier Communications, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein soll. Vestberg bleibt zudem Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Jahreshauptversammlung.

Ausblick 2025 wurde bestätigt

Die Jahresprognose für 2025 bestätigte Verizon. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie im Gesamtjahr um ein bis drei Prozent zulegen, wie der Konkurrent von T-Mobile US im Juli bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitgeteilt hatte. Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow) werden 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar (16,6-17,5 Mrd Euro) angepeilt.

Wie Verizon weiter mitteilte, wurde Mark Bertolini zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestimmt. Die Ergebnisse für das dritte Quartal sollen am 29. Oktober 2025 veröffentlicht werden.

