Verleihsektor erwartet positive Wintersaison

Bozen – Die bevorstehende Wintersaison verspricht eine gute zu werden. Das erwartet zumindest die Mehrheit der Wintersportverleihe in Italien in einer aktuellen Erhebung, die für die Fachmesse Prowinter durchgeführt wurde. Bilanz gezogen wird wie immer am Ende der Saison, vom 12. bis 14. April im Rahmen von Prowinter 2022.

Mehr als 45 Prozent der befragten Verleihe erklären, dass der Start der diesjährigen Wintersportsaison über den Erwartungen liege. Die positiven Aussichten werden auch durch die Buchungen für die Weihnachtsferien bestätigt, die nach Angaben von 57 Prozent der Befragten dem Trend vor der Pandemie entsprechen.

Über 90 Prozent der Interviewten sind optimistisch und beabsichtigen wieder zu investieren: Die Anschaffung neuer Geräte am Ende der laufenden Saison ist notwendig, um den Skipark zu erneuern. Auch die Prognosen für die Saison 2021/22 sind vorsichtig optimistisch: 63 Prozent der Verleiher erwarten eine allmähliche Erholung des Sektors und weitere 16 Prozent erwarten sich ähnliche Zahlen wie 2019.

Die Befragung wurde von Prowinter Lab durchgeführt, der 2017 von Prowinter initiierten Beobachtungsstelle für den Wintersport-Verleih. Mit dieser Initiative bestätigt die Fachmesse Prowinter ihre Rolle als Bezugspunkt für den Verleihsektor im Wintersport und bereitet sich auf ihre 22. Auflage vor: von Dienstag 12. bis Donnerstag 14. April – wieder in Präsenz!

Im Mittelpunkt von Prowinter 2022 steht die Zukunft des Sektors: Die innovativsten Startups und Produkte der Branche werden vorgestellt und im Rahmen des Startup Awards ausgezeichnet. Bewerbungen können an prowinter@fieramesse.com gesendet werden.