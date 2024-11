Verleihung der Wissenschaftspreise des Landes

Von: Ivd

Bozen – Nächsten Mittwoch werden im NOI Techpark in Bozen die Wissenschaftspreise “Research Award Südtirol/Alto Adige” und “Women In Science Award Südtirol/Alto Adige” 2024 verliehen. Mit diesen Preisen zeichnet das Land Südtirol Wissenschaftler aus, die herausragende wissenschaftliche Leistungen erbracht und eine anerkannte Stellung in der Scientific Community einnehmen. Die Preise sind mit 10.000 Euro dotiert und werden alle zwei Jahre vergeben.

Verliehen werden die Preise vom Landesrat für Wissenschaft und Forschung Philipp Achammer am Mittwoch, 4. Dezember, um 15.30 Uhr im Seminarraum eins im ersten Untergeschoss im NOI Techpark in Bozen, Alessandro-Volta-Straße 13A.

In diesem Jahr geht der “Women in Science Award” an Irene Pichler für ihre herausragenden Forschungsleistungen im Bereich der Parkinsonforschung und der Biomedizin. Den “Research Award” erhält Hermann Brugger für seine bahnbrechenden Leistungen im Bereich der alpinen Notfallmedizin, die er als wissenschaftliche Forschungsdisziplin mit etabliert hat sowie als Mitideator des terraXcube.

Die Preisverleihung ist öffentlich. Anmeldungen nimmt das Landesamt für Wissenschaft und Forschung (+39 0471 4137 26/39/67 oder forschung@provinz.bz.it) entgegen.