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Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe Feldthurns

Vernetzung und Zusammenarbeit sind Schlüssel

Dienstag, 05. Mai 2026 | 12:51 Uhr
PM OV Feldthurns 2026
HGV
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Von: mk

Feldthurns – Vor kurzem hat im Bioweingut Zöhlhof die Jahresversammlung der Ortsgruppe Feldthurns des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) stattgefunden. Im Mittelpunkt standen aktuelle tourismuspolitische Themen, die Bedeutung der Zusammenarbeit im Ort sowie die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten für die gastgewerblichen Betriebe.

HGV-Ortsobmann und Bezirksobmann Helmut Tauber verwies in seinem Bericht auf die vielfältigen Aktivitäten der Ortsgruppe. So beteiligt sich der HGV regelmäßig an lokalen Initiativen und Veranstaltungen, arbeitet eng mit dem Tourismusverein zusammen und pflegt auch den Austausch mit der Landwirtschaft. Als gelungenes Beispiel nannte Tauber auch eine Benefizveranstaltung im vergangenen Dezember, die bei Einheimischen und Gästen großen Anklang gefunden habe und heuer wiederholt werden soll.

Maja Kerschbaumer von der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) stellte die aktuellen Schwerpunkte der Nachwuchsarbeit vor.

Benedikt Werth, Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, informierte über aktuelle Initiativen zur Verbesserung der Tourismusakzeptanz und zur Positionierung des Gastgewerbes als attraktiver Arbeitgeber. Er verwies auf die HGV-Arbeitgebermarke „Join“.

Bürgermeister Patrick Delueg berichtete, dass das Gemeindeentwicklungsprogramm im Gemeinderat einstimmig genehmigt worden sei und nun bei der Landesregierung liege. Dieses werde ein wichtiges Instrument für die künftige Entwicklung der Gemeinde sein. Delueg betonte zudem, dass die Tourismusgesinnung in Feldthurns laut Umfrage hoch sei und Entwicklung vor Ort weiterhin möglich bleiben müsse.

Bezirkskoordinator Reinhold Schlechtleitner informierte über aktuelle Themen, Leistungen der HGV-Dienstleistungsabteilungen und anstehende Termine im HGV. Fachliche Impulse lieferte Bettina Schmid, Leiterin Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung, mit ihrem Vortrag zum Thema „Wie Gäste über Preise denken – und was wir davon lernen“.

Bezirk: Eisacktal

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