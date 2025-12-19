Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Vertrag über neue US-Firma für TikTok unterzeichnet
TikTok bleibt in den USA online

Vertrag über neue US-Firma für TikTok unterzeichnet

Freitag, 19. Dezember 2025 | 01:04 Uhr
TikTok bleibt in den USA online
APA/APA/dpa/Jens Büttner


Von: APA/dpa

Ein Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App TikTok ist Medienberichten zufolge nach monatelangem Tauziehen unterzeichnet worden. TikTok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben unter anderem die Website “Axios” und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören demnach – wie bereits bekannt war – der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.

Sie sollen “Axios” zufolge rund 45 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Weitere rund 20 Prozent sollen beim bisherigen Eigentümer, dem in China ansässigen Bytedance-Konzern, liegen – und rund ein Drittel der Anteile bei bisherigen internationalen Investoren von TikTok, hieß es. Die Transaktion soll demnach am 22. Jänner abgeschlossen werden.

Da der bisherige TikTok-Mutterkonzern Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Das US-Geschäft hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Jänner 2025 von Bytedance abgetrennt werden müssen – oder die App in den USA vom Netz gehen. Präsident Donald Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Jänner die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Gnadenfrist seitdem immer weiter. Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für die Übergabe des US-Geschäfts von TikTok ein.

