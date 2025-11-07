Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Verwaltungsrat bestimmt Stichtag für kostenlose Zuteilung von Volksbank-Aktien
Am 27. November 2025

Verwaltungsrat bestimmt Stichtag für kostenlose Zuteilung von Volksbank-Aktien

Freitag, 07. November 2025 | 15:48 Uhr
263_DSC8697
Volksbank
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Alle Aktionärinnen und Aktionäre der Volksbank erhalten am 27. November 2025 für jeweils 100 gehaltene Aktien eine Gratisaktie mit Wertstellung am 3. Dezember 2025.

Die Südtiroler Volksbank teilt mit, dass der Verwaltungsrat am 7. November 2025 den Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2025 über die kostenlose Zuteilung von Aktien im Verhältnis von einer Aktie je 100 gehaltene Aktien umgesetzt hat.

Das entsprechende Informationsdokument wird am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht bereitgehalten und ist zudem auf der Website der Volksbank unter www.volksbank.it (Sektion Investor Relations) abrufbar.

„Mit dieser Maßnahme schließen wir die Vergütung im laufenden Jahr für unsere Aktionäre ab. Sie haben eine Dividende von einem Euro pro Aktie in zwei Tranchen sowie weitere 0,14 Euro in Form einer Gratisaktienzuteilung erhalten und konnten somit eine Gesamtrendite von über acht Prozent erzielen“, so Präsident Lukas Ladurner.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
135
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
42
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
40
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Große Trauer im Hause Schumacher
Kommentare
32
Große Trauer im Hause Schumacher
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 