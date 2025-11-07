Verwaltungsrat bestimmt Stichtag für kostenlose Zuteilung von Volksbank-Aktien

Von: mk

Bozen – Alle Aktionärinnen und Aktionäre der Volksbank erhalten am 27. November 2025 für jeweils 100 gehaltene Aktien eine Gratisaktie mit Wertstellung am 3. Dezember 2025.

Die Südtiroler Volksbank teilt mit, dass der Verwaltungsrat am 7. November 2025 den Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2025 über die kostenlose Zuteilung von Aktien im Verhältnis von einer Aktie je 100 gehaltene Aktien umgesetzt hat.

Das entsprechende Informationsdokument wird am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht bereitgehalten und ist zudem auf der Website der Volksbank unter www.volksbank.it (Sektion Investor Relations) abrufbar.

„Mit dieser Maßnahme schließen wir die Vergütung im laufenden Jahr für unsere Aktionäre ab. Sie haben eine Dividende von einem Euro pro Aktie in zwei Tranchen sowie weitere 0,14 Euro in Form einer Gratisaktienzuteilung erhalten und konnten somit eine Gesamtrendite von über acht Prozent erzielen“, so Präsident Lukas Ladurner.