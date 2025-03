Vier-Tage-Woche: Zukunftsmodell oder unrealistische Utopie?

Von: red

Weniger arbeiten, gleiches Gehalt. Die Idee der Vier-Tage-Woche klingt für viele Arbeitnehmer verlockend. Unternehmen weltweit testen das Modell bereits. Doch ist es wirklich die Zukunft der Arbeitswelt oder bleibt es eine unrealistische Utopie?

Pilotprojekte zeigen vielversprechende Ergebnisse. In Großbritannien führte ein groß angelegter Test mit 61 Unternehmen zu einer Produktivitätssteigerung, weniger Krankheitstagen und zufriedeneren Mitarbeitern. Ähnliche Versuche in Island und Belgien lieferten ebenfalls positive Resultate. Unternehmen profitieren von motivierten Angestellten, die seltener kündigten.

Kritiker hingegen warnen vor möglichen Nachteilen. Gerade in Branchen mit hoher Kundenbetreuung sei das Modell schwer umsetzbar. Zudem könnte der Arbeitsdruck steigen, wenn dieselbe Leistung in weniger Zeit erbracht werden muss. Auch kleinere Unternehmen fürchten höhere Kosten und organisatorische Herausforderungen.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Vier-Tage-Woche ist jedoch die Digitalisierung. Durch Automatisierung und effizientere Prozesse könnten Unternehmen Arbeitszeit einsparen, ohne Produktivität einzubüßen. Besonders in Bürojobs mit flexiblen Arbeitszeiten kann das Modell gut funktionieren. In Handwerks- oder Gesundheitsberufen hingegen bleibt es schwieriger umzusetzen, da hier die physische Präsenz unerlässlich ist. Dennoch zeigen erste Experimente, dass auch in diesen Bereichen Lösungen gefunden werden können, etwa durch versetzte Arbeitszeiten oder optimierte Schichtsysteme.

Trotz der Debatte gibt es pragmatische Ansätze. Einige Unternehmen setzen auf ein „100-80-100“ Model: 100 Prozent Gehalt, 80 Prozent Arbeitszeit, 100 Prozent Produktivität. Andere reduzieren zwar die Arbeitszeit, passen aber das Gehalt entsprechend an.

Ob die Vier-Tage-Woche langfristig Standard wird, bleibt offen. Während Studien positive Effekte belegen, hängt die Umsetzbarkeit stark von der jeweiligen Branche und Unternehmenskultur ab. Wer in seinem Arbeitsalltag mehr Zeit für Erholung und Familie möchte, könnte jedoch in Zukunft mehr Auswahl haben, denn der Trend zur Arbeitszeitverkürzung scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein.