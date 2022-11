Vinschger Bio-Bäuerin reist nach Brüssel und fordert EU-Kommission zum Pestizidverbot auf

Brüssel – Vertreter der erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative (EBI) “Bienen und Bauern retten!” trafen sich am Freitag mit den EU-Kommissarinnen Stella Kyriakides (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) und Vera Jourová (Werte und Transparenz), um ihre Forderungen vorzustellen. Mit nach Brüssel gereist war die Vinschger Bio-Bäuerin Annemarie Markt Gluderer, die im Bürgerausschuss der Initiative Italien vertritt.

Auf das Treffen mit der EU-Kommission hatten die Initiatoren ein Anrecht, nachdem sie erfolgreich EU-weit über eine Million Unterschriften für ihre Forderungen gesammelt hatten.

Zum Einstieg übergab Annemarie Markt Gluderer Vera Jourová und Stella Kyriakides jeweils ein Glas mit Blüten aus dem eigenen Anbau: “Ich habe den Kommissarinnen unsere Mischung ‘Blütentraum’ als Symbol für die Schönheit der Schöpfung und die Artenvielfalt geschenkt – und sie gebeten, das ‘Glas’ vorsichtig zu behandeln, damit es nicht zerbricht – und entsprechend ein Pestizidverbot für die EU zu beschließen, um die Zerstörung der Schöpfung zu verhindern.” Weiters übergab Annemarie Frau Kyriakides Beschwerdescheiben von Südtirolern, welche auch von Pestizidabdrift betroffen sind.

Im Anschluss nahmen sich die Vertreter der EU-Kommission zwei Stunden Zeit, um sich mit den Forderungen der Initiatoren hinter “Bienen und Bauern retten!” auseinanderzusetzen. Die Bio-Bäuerin berichtete den EU-Kommissarinnen dabei vom Problem der Pestizidabdrift in Südtirol, unter dem der Familienbetrieb schon seit 13 Jahren zu leiden habe. Sie führte das “Kräuterschlössl” als eindrückliches Beispiel dafür an, dass das Nebeneinander von Bioanbau und intensiver Landwirtschaft mit ihrem hohen Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide unmöglich sei. Eindrücklich beschrieb sie die Schwierigkeiten, die dem Bio-Betrieb durch die Abdrift von Pestiziden aus den integriert bewirtschafteten Nachbarflächen entstünden. “Unsere Bio-Landwirtschaft basiert nur auf Biodiversität, Fruchtfolge und gezielter Bodenbearbeitung – weil wir uns um unsere Gesundheit und um die Zukunft unserer Enkelkinder sorgen. Und dann werden wir bestraft, wenn andere diese gesundheitsschädigenden Stoffe einsetzen, und diese durch Abdrift auf unsere Kräuter gelangen!”, so die Bio-Bäuerin über die Strafbescheide, die sie erhalten hatte, weil vor einigen Jahren Pestizidrückstände auf ihren bio-zertifizierten Kräutern gefunden worden waren. “Es gibt in der EU kein Gesetz, das den Bio-Betrieb vor dem hohen wirtschaftlichen Schaden durch Pestizidabdrift schützt.150.000 Euro mussten wir deswegen in Maßnahmen wie Folientunnel investieren, um die Bio-Qualität unserer Produkte zu garantieren.”

Stella Kyriakides verwies indes auf verschiedene Maßnahmen, die die EU bereits zum Schutz der Artenvielfalt ergriffen habe und kommentierte: “Wenn die europäischen Mitgliedsstaaten Bestäuber schützen wollen, so haben wir ihnen viele Instrumente dafür in die Hand gegeben. Jetzt ist es wichtig, dass die Bürger das auch ganz klar einfordern, und Ihre Initiative hilft ihnen dabei.”