Vinum Hotels als Vorreiter im Önotourismus

Bozen – Kürzlich fand eine hochkarätige Online-Veranstaltung der Organisation „Toscana Promozione Turistica“ statt, bei der die Vinum Hotels Südtirol ein wichtiges Schaufenster erhielten. Die Südtiroler Kooperationsgruppe wurde nämlich als Best Practice-Beispiel für Weintourismus in Italien eingeladen, einen Vortrag zu halten.

Die Online-Veranstaltung des toskanischen Pendants zu IDM Südtirol fand mit mehr als 300 Teilnehmern statt, darunter zahlreiche Hoteliers und Winzer sowie andere Stakeholder. Das sogenannte „Digital Lab“ hatte folgendes Thema zum Inhalt: Das neue Foodie-Erlebnis – Die richtige Herangehensweise zum Food&Wine Reisetrend.

Die Vinum Hotels Südtirol, vertreten durch ihren Präsidenten Hansjörg Ganthaler und den Geschäftsführer Christoph Mahlknecht, traten gemeinsam mit der renommierten Professorin Roberta Garibaldi von der Universtität Bergamo auf, die außerdem Botschafterin der World Food Travel Association ist.

„Wir hatten die große Ehre, die Vinum Hotels Südtirol als Best Practice-Beispiel für Önotourismus in Italien vorzustellen. Unser Kooperationsmodell stieß dabei bei den Tourismusvertretern der Toskana auf außerordentlich großes Interesse. Die Tatsache, dass eine Weindestination schlechthin, wie die Toskana, ein Auge auf Südtirol und auf die Vinum Hotels wirft, ist natürlich eine riesige Ehre für uns“, freut sich der Geschäftsführer der Vinum Hotels Südtirol, Christoph Mahlknecht.

Hansjörg Ganthaler, der langjährige Präsident der Vinum Hotels Südtirol, fügt hinzu: „Kooperationsinitiativen in der Hotellerie, aber auch branchenübergreifend, wie es in Südtirol bereits einige gibt, sind in vielen Regionen Italiens bis dato noch unerprobt. Wir stoßen immer wieder auf große Bewunderung und Neugierde von Seiten unserer Kollegen aus anderen italienischen Gebieten. Es freut uns ungemein, hier eine Vorbildfunktion für ein gemeinschaftliches Handeln im Tourismussektor in Italien einzunehmen – denn gerade in Krisenzeiten, wie diesen, ist Zusammenhalt gefragter denn je. Vieles, das wir als Gruppe erreichen, wäre für den einzelnen, sprich für ein einzelnes Hotel, gar nicht möglich.“

Die Vinum Hotels Südtirol sind eine Angebotsgruppe bestehend aus 29 Hotels in Südtirol, die sich ganz und gar dem Thema Wein verschrieben haben. Die vielfältigen Gastgeberpersönlichkeiten der Hotelkooperation bieten ihren Gästen einzigartige Weinerlebnisse an. Ziel ist es, sei es Weinprofis wie auch Weinanfänger für das Wein- und Genussland Südtirol zu begeistern.