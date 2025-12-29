Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Volksanwaltschaft bietet auch 2026 Sprechstunden in Außenstellen an
Volksanwältin Veronika Meyer

Volksanwaltschaft bietet auch 2026 Sprechstunden in Außenstellen an

Montag, 29. Dezember 2025 | 12:09 Uhr
Volksanwältin Veronika Meyer
Büro der Volksanwaltschaft
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ab 8. Jänner 2026 sind Volksanwältin Veronika Meyer und ihre Mitarbeiterinnen wieder für Beratungsgespräche für Bürgerinnen und Bürger in Brixen, Bruneck, Meran, Schlanders, Sterzing, St. Martin in Thurn, St. Ulrich, St. Martin in Passeier und Neumarkt unterwegs.

Volksanwältin Veronika Meyer und ihr Team werden auch 2026 – neben den Beratungen am Hauptsitz in Bozen – Sprechstunden in den Außenstellen anbieten. Und so finden ab 8. Jänner Sprechstunden in folgenden Orten statt: Brixen, Bruneck, Meran, Schlanders, Sterzing, in den ladinischen Tälern in St. Martin in Thurn und in St. Ulrich sowie in St. Martin in Passeier, Neumarkt und in den Krankenhäusern von Meran, Bruneck und Brixen.

„Ziel der persönlichen Sprechstunden ist es, für die Bürgerinnen und Bürger wohnortnah ein möglichst unbürokratisches, niederschwelliges Beratungsangebot zu garantieren“, erklärt Volksanwältin Veronika Meyer.

Die Termine der Sprechstunden an den verschiedenen Standorten sind auf folgender Webseite einsehbar: https://www.volksanwaltschaft-bz.org/de/sprechstunden.asp. Sie werden auch in den auflagenstärksten deutschen und italienischen Tageszeitungen, in der „Usc di ladins“ sowie auf den Social-Media-Kanälen der Volksanwaltschaft (Facebook und Instagram) veröffentlicht.

Aus organisatorischen Gründen wird vorab um eine telefonische Anmeldung zur Sprechstunde unter der Rufnummer 0471/946020 gebeten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

