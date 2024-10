Volksbank an der Seite des Vereins Comedicus

Von: luk

Bozen – Eine neue Initiative der Volksbank verbindet nachhaltige Mobilität mit sozialem Engagement. Die Bank hat heute eine Vereinbarung mit Comedicus unterzeichnet, einem in ganz Südtirol tätigen Verein, der mit seinem Netzwerk von professionellen Clowns Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen ein Lächeln schenkt.

Die so genannte Clown-Therapie kann eine Ergänzung zu herkömmlichen Behandlungen sein und die Genesung von Patienten durch den Abbau von Stress und Ängsten fördern. Im Einklang mit dem Strategieplan „I-mpact 2026“, der einen besonderen Fokus auf den sozialen Bereich legt, hat sich die Volksbank entschieden, die Aktivitäten des Vereins Comedicus durch die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs zu unterstützen. Es handelt sich dabei um einen Volkswagen ID3, der es den Mitarbeitenden von Comedicus ermöglicht, nachhaltig zwischen den verschiedenen Einsatzorten in der Provinz zu pendeln. Die Maßnahme der Bank ist Teil eines umfassenderen Konzepts und ergänzt eine Reihe konkreter Maßnahmen, wie etwa im Bereich Social Green Mobility. Das Finanzinstitut hat vor kurzem auch eine Vereinbarung über die Spende an das Weiße Kreuz für die Anschaffung eines vollelektrischen Notarzteinsatzfahrzeuges mit Krankenwagenausstattung unterzeichnet und ein Elektrofahrzeug zugunsten von AVULSS Leifers finanziert.

Wissenschaftliche Studien bestätigen die zahlreichen positiven Auswirkungen der Lachtherapie, darunter eine Steigerung des emotionalen Wohlbefindens und eine allgemeine Verbesserung der Lebensqualität. Dieses Angebot ist nicht nur für die jungen Patientinnen und Patienten eine große Hilfe, sondern auch für deren Familien, die mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die Clowns begleiten die Patienten und unterhalten sie im Wartezimmer vor Untersuchungen oder Operationen. Darüber hinaus besuchen sie freitags vormittags Grundschulen, um ihre Arbeit auf spielerische und unterhaltsame Weise vorzustellen.

„Wir setzen unseren eingeschlagenen Weg als treibende Kraft im Nordosten Italiens fort. Diese Initiative unterstreicht unser soziales und ökologisches Engagement und steht im Einklang mit unserem Strategieplan ‚I-mpact 2026‘. Es ist uns eine besondere Freude, einen Verein zu unterstützen, der Gutes für die Schwächsten der Gesellschaft tut und mit seiner wertvollen Arbeit einen unschätzbaren Beitrag leistet: Patienten aller Altersgruppen, die durch Krankheit eine schwere Zeit durchleben, ein Lächeln zu schenken. In diesem Zusammenhang möchte ich dem Verein Comedicus für sein Engagement und seine Professionalität herzlich danken“, sagt Alberto Naef, Generaldirektor der Volksbank.

„Wir sind stolz darauf, diesen Verein zu unterstützen und die Clown-Therapie in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu ermöglichen, um den Patientinnen und Patienten ein paar fröhliche Momente zu schenken. Wir glauben, dass wir durch diesen Aktionen auch einen Beitrag zum Wohlergehen der Gesellschaft leisten können, sowohl in Bezug auf die Fürsorge für die Menschen als auch für die Umwelt“, sagt Manuela Miorelli, Leiterin der Abteilung Nachhaltigkeit der Volksbank.

„Seit 1998 bringt Comedicus Lächeln und Freude dorthin, wo Menschen in Not sind. Wir freuen uns sehr über das neue Elektroauto, das wir dank der Unterstützung der Volksbank erhalten: So können wir unsere Fahrkosten reduzieren und unseren Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten“, sagt Erich Meraner, Präsident des Vereins Comedicus.

Verein Comedicus

Der 1998 gegründete Verein Comedicus hat es sich zum Ziel gesetzt, die Leiden der kleinen und großen Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern sowie in den Alten- und Pflegeheimen Südtirols und in den Grundschulen mit humoristischen Einlagen der Clowns zu lindern. Der Verein ist in ganz Südtirol tätig und finanziert insbesondere wöchentliche Besuche von Clowns in Krankenhäusern in Bozen, Meran, Brixen, Sterzing, Schlanders, Innichen und Bruneck.