Volksbank erhält die höchste Auszeichnung

Bozen – Am Donnerstag wurde der Volksbank erneut das Zertifikat audit familieundberuf durch die Autonome Provinz Bozen und die Handelskammer Bozen verliehen. Die Bank ist damit in der höchsten Ausbaustufe des Audits angelangt und hat dafür eine besondere Auszeichnung erhalten.

Die Zertifizierung audit familieundberuf wird jenen Unternehmen verliehen, in denen ein betriebliches Familienbewusstsein etabliert ist und deren Personalpolitik die Kombination von Familie und Beruf fördert. Da für die Volksbank die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber ebenso das Thema Diversität, ganz oben auf ihrer Agenda steht, hat sie sich vor zehn Jahren zur Teilnahme entschieden und seither an der Ausarbeitung verschiedener Maßnahmen gearbeitet. 2011 wurde sie dafür mit einer Zertifizierung belohnt, die nun erneut bestätigt wurde.

„Dass wir als eines von wenigen Unternehmen in Südtirol die höchste Auszeichnung beim audit familieundberuf erhalten haben ist eine Bestätigung für den Weg, den wir in den letzten zehn gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und mit Weitblick gegangen sind“, sagt Christian Unterkircher, Verantwortlicher Human Resources.

Mit der Verleihung des Zertifikats ist der Prozess allerdings nicht abgeschlossen, denn auch in Zukunft hat sich die Bank ambitionierte Ziele gesetzt. „Die Herausforderungen an die Familien ändern sich ständig und wir werden uns weiterhin für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen und geeignete Lösungen finden. Eine

große Herausforderung in Zukunft für Familien sehe ich in der alternden Gesellschaft und damit verbundene Pflege von engen Familienangehörigen“, so Christian Unterkircher.

Welche Angebote stehen Mitarbeitern zur Verfügung

Ergebnis des mehrjährigen Prozesses ist ein umfangreiches Angebot für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dazu zählen unter anderem:  das ethische Zeitbankkonto (Banca Ore Etica): Dabei können Mitarbeiter ihren

Kollegen Urlaub oder Stunden „spenden“, um sie in schwierigen Zeiten (z.B. Krankheit von Familienmitgliedern) zu unterstützen. Die Volksbank verdoppelt die Spende der Mitarbeiter.

 Unterstützung für Familien bei der Betreuung schulpflichtiger Kinder im Falle von coronabedingtem Online-Unterricht

 mehr als 20 Part-Time-Modelle und flexible Arbeitszeit für alle Mitarbeiter

 psychologische Unterstützung während der Pandemie und darüber hinaus

 Karriereplanung unter Berücksichtigung der aktuellen Lebensphase

 Fachkompetenzen werden durch ein umfangreiches Weiterbildungsangebot gefördert

 ein „Welfare-Konto“ hält eine Reihe von Leistungen für Familien bereit, darunter Schulgeld, Kita-Gebühren, Betreuung von Familienangehörigen, Gutscheine, und weitere Vorteile.

 seit 2015 eine hauseigene Kita im Hauptsitz in Bozen