Volksbank: Kurt Leitner ist neuer Leiter der Hauptfiliale Sterzing

Von: mk

Sterzing – Bereits im Jahr 1986 ist Kurt Leitner in die Volksbank eingetreten und hat in der Filiale Mühlbach erste Bankerfahrung gesammelt. Von 1990 bis 2000 war er in der Filiale Kiens im Einsatz, bis er im Jahr 2001 in die Filiale Franzensfeste wechselte. Als Filialleiter war Leitner ab Oktober 2003 in der Filiale St. Lorenzen und ab Mai 2014 in der Filiale Stern beschäftigt.

Als passionierter Tennisspieler und Teamplayer zitiert Leitner gerne den spanischen Tennisprofi Rafael Nadal: „However great your dedication, you never win anything on your own – Es ist egal, wie groß deine Hingabe ist. Du gewinnst nie allein. Dein Team und dein Umfeld sind wichtig.“

Seit 1. Juli 2024 führt Leitner in der Hauptfiliale Sterzing ein Team von neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ist auch zuständig für die Filiale Ratschings unter der Leitung von Daniele Maddaloni.

Leitner ist nicht nur für seine Kolleginnen und Kollegen ein kompetenter Ansprechpartner, sondern auch für die Kundinnen und Kunden in seinem Einzugsgebiet. Ein verlässlicher Partner bei allen finanziellen Anliegen zu sein, liegt Leitner besonders am Herzen.

Im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft deckt die Volksbank ein breites Spektrum an Dienstleistungen ab. Neben dem Dauerbrenner Wohnen und den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten bleiben Vermögensaufbau und Altersvorsorge weiterhin wichtige Themen und Private wie Unternehmen sind vermehrt auf der Suche nach einem passenden Versicherungsschutz, um Risiken im familiären und betrieblichen Umfeld zu minimieren.

„Kompetente Beratung und individuelle Lösungen für die verschiedenen Finanzangelegenheiten anzubieten, bleibt mir weiterhin ein besonderes Anliegen. Auch die Unterstützung lokaler Vereine und Initiativen ist uns als fest verwurzelte Regionalbank wichtig und wir leisten damit einen konkreten Beitrag für die Gemeinschaft. Dies bleiben Schwerpunkte auch in meiner neuen Aufgabe als Hauptfilialleiter von Sterzing, wo ich täglich mit viel Engagement für meine Mitarbeiter und Kunden im Einsatz bin“, bestätigt Kurt Leitner.