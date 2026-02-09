Volksbank: Übergabe von Fiat E-Doblò an ehrenamtlichen Verein

Von: mk

Villorba – Heute hat die Volksbank den neuen elektrischen Fiat E-Doblò in der Villa Giovannina in Villorba in der Provinz Treviso übergeben. Der Verein „Vivere Insieme“, der sich ehrenamtlich engagiert, wird das neue Fahrzeug für die Betreuungs- und Beförderungsdienste für bedürftige Menschen einsetzen.

„Dieses Geschenk kommt der ganzen Gemeinschaft zugute. Dank des neuen Autos werden wir noch mehr Menschen erreichen und ihnen Hilfe, Nähe und ein Lächeln schenken können. Wir danken der Volksbank für diese großzügige Spende und dafür, dass sie dieselben Werte lebt, die uns seit jeher begleiten: Solidarität, Inklusion und Unterstützung für die Schwächsten“, sagt Paolo Bonaldo, Präsident von „Vivere Insieme“.

Die Spendenübergabe fand in Anwesenheit des Bürgermeisters Francesco Soligo statt. Er sagte:„Diese Spende ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Freiwilligenorganisationen, Bankinstituten und der öffentlichen Verwaltung. Seit über dreißig Jahren ist der Verein ‚Vivere Insieme’ ein wichtiger Bezugspunkt für unsere Gemeinschaft, dank des täglichen Engagements vieler Freiwilliger, die sich um die besonders schutzbedürftigen Gruppen kümmern. Im Namen der gesamten Gemeinde Villorba danke ich der Volksbank für ihre Sensibilität und ‚Vivere Insieme‘ für den täglichen Einsatz.“

Der Verein „Vivere Insieme“, der heute hundert Freiwillige zählt, bietet seit 1994 verschiedene Aktivitäten an. Dazu zählen beispielsweise Freiwilligenarbeit in Pflegeheimen, Beförderungsdienste für ältere und bedürftige Menschen, die Lieferung von Mahlzeiten nach Hause in Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten der Gemeinde Villorba sowie tiergestützte Therapien.

„Wir setzen unseren Weg im Bereich der Social Green Mobility fort. Diese Initiative verbindet nachhaltige Mobilität mit sozialem Engagement. Mit der heutigen Übergabe unterstützen wir konkret den Verein ‚Vivere Insieme’, mit dem wir eine tiefe Verbundenheit mit der Region und der Gemeinschaft teilen. Wir hoffen, dass das neue Fahrzeug den Freiwilligen bei ihrer täglichen Arbeit helfen wird, und danken ihnen für die Hilfe, die sie Menschen mit Unterstützungsbedarf bieten“, so Vittorio Pucella, Volksbank Niederlassungsleiter von Treviso und Pordenone.