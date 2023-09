Volle Kraft voraus beim Klimaschutz 

Bozen – Zahlreiche Spender haben es möglich gemacht: Südtirols größte Umweltorganisation beschäftigt ab heute einen zusätzlichen Mitarbeiter für den Bereich Klimaschutz. Damit soll auch Südtirols Klimaplan an Auftrieb erhalten.

Josef Oberhofer und Elisabeth Ladinser haben heute den neuen Mitarbeiter von Südtirols größter Umweltorganisation willkommen geheißen: Roland Plank unterstützt ab sofort den Dachverband für Natur- und Umweltschutz bei Fragen des Klimawandels. Der studierte Biologe war mehrere Jahre im Bereich erneuerbare Energien tätig. Plank ist zudem ehrenamtliches Gründungsmitglied des Klimaclubs Südtirol.

„Der Dachverband für Natur und Umweltschutz wird sich zukünftig mit noch mehr Kompetenz dafür stark machen, dass Südtirol weniger Grünflächen mit Asphalt und Zement verbaut, stattdessen mehr Strom aus der Sonne gewinnt und mehr in Zug, Bus, Rad und Fußwege investiert“, so Josef Oberhofer, Präsident des Dachverbands.

„Unser Dank gilt all jenen, die erst mit ihrer finanziellen Zuwendung diese neue Anstellung ermöglicht haben und durch weitere Spenden diese auch in Zukunft sicherstellen“, so Elisabeth Ladinser, Vizepräsidentin.