Vollversammlung im Zeichen von 75 Jahre VHS Südtirol

2025 feiert die Volkshochschule Südtirol, 1950 als Verband gegründet, ihr 75-jähriges Bestehen: 75 Jahre Bildung, Begegnung und gesellschaftliches Miteinander. Zum Jubiläum schlug die Vollversammlung am 13. Mai 2025 im Museion in Bozen symbolisch eine Brücke von der Tradition in die Gegenwart – und weiter in die Zukunft: #miteinanderweiter.

Diesen zukunftsgerichteten Anspruch betonte auch VHS-Präsidentin Angelika Mayr Fischnaller: „Unter dem Motto #miteinanderweiter blicken wir mit klarem Fokus und strategischem Weitblick nach vorn. Die Vielfalt unserer Bildungsangebote und die enge Zusammenarbeit mit engagierten Partnern zeigen: Bildung lebt vom Miteinander.“

Wie lebendig dieses Miteinander ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen des vergangenen Jahres: 2024 wurden 1.494 Weiterbildungsangebote der VHS Südtirol durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 18.644 Unterrichtsstunden angeboten und 16.960 Teilnahmen verzeichnet. „Dass wir das Niveau des Vorjahres halten und sogar leicht steigern konnten, freut uns sehr,“ kommentiert Direktorin Barbara Pixner. „Das zeigt: Unser Angebot kommt an und die VHS trifft die Bedürfnisse der Südtirolerinnen und Südtiroler.“

Seit 75 Jahren folgt die VHS dem Leitbild „Bildung für alle“ – mit Bildung, Begegnung und gesellschaftlichem Miteinander im Mittelpunkt. Ausdruck fand dies auch in der feierlichen Vollversammlung am 13. Mai 2025 im Museion in Bozen. Zahlreiche Mitglieder, ehren- wie hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie langjährige Partnerinnen und Partner waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken und zugleich den Blick nach vorne zu richten.

Unter den Gästen auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Bildungswesen, die ihre Glückwünsche überbrachten. „Mit ihrem Weiterbildungsangebot ist die Volkshochschule stets am Puls der Zeit, genauso wie mit dem Motto #miteinanderweiter. Allen, die sich hier engagieren, gilt ein großer Dank für die wertvolle und wertstiftende Arbeit,“ gratulierte Landesrat Philipp Achammer der VHS zum 75-jährigen Jubiläum. Weitere Glückwünsche gab es von der Landtagsabgeordneten Waltraud Deeg, selbst ehrenamtlich in der VHS Pustertal tätig, Anika Michelon, Direktorin des Amtes für Weiterbildung, sowie Herbert von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirol. Auch die Geschäftsführerinnen der Volkshochschulen Salzburg, Nicole Slupetzky, und Tirol, Brigit Brandauer, sowie Manfred Reiner, Geschäftsführer der Urania Meran, und Peter Silbernagl, Direktor des Südtiroler Kulturinstituts, gratulierten herzlich. Mit allen besteht ein regelmäßiger Austausch sowie eine enge Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten.

Ein besonderer Moment der Veranstaltung war die Ehrung von Stefan Nicolini. Das langjährige VHS-Vorstandsmitglied hat im April in Wien den Ludo-Hartmann-Sonderpreis für seinen Dokumentarfilm „Bildung für alle – Die Geschichte der Österreichischen Volkshochschule“ vom Verband der Österreichischen Volkshochschulen (VÖV) verliehen bekommen. Nach dem offiziellen Teil der Vollversammlung ging es mit einem abwechslungsreichen Programm weiter: Die Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Gäste erwartete ein Impulsvortrag von Brita Köhler, Verantwortliche für Besucherservice & Bildungsprojekte im Museion, zum Thema „Die Zukunft gemeinsam modellieren“. Im Anschluss führte sie durch die aktuelle Ausstellung „Graffiti“. Den stimmungsvollen Ausklang fand die Vollversammlung beim Aperitif – mit Raum für Austausch, Begegnung und Vernetzung ganz im Sinne des Jubiläumsmottos: #miteinanderweiter.

Die Volkshochschule Südtirol – kurz VHS – ist die traditionsreichste Einrichtung im Bereich der Weiterbildung in Südtirol. Als betreuende Struktur ist sie mit 26 Ortstellen über das Land verteilt. Die VHS Südtirol bietet vielfältige Weiterbildung auf hohem Niveau in den Bereichen Kultur & Gesellschaft, Sprachen, Beruf, Digitale Kompetenz, Gesundheit & Bewegung und Hobby & Freizeit.