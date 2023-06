Vom Internet der Dinge bis zur virtuellen RealitÃ¤t

Bozen – Kürzlich hat der Bereich PID – Digitales Unternehmen der Handelskammer Bozen in einem gemeinsamen Projekt mit der Freien Universität Bozen eine Workshop-Reihe zum Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung organisiert. Stattgefunden haben die Workshops „Digitales Produktionsmanagement und IoT (Internet of Things)“, „Automation und Robotik“ sowie „Virtuelle Planung mit Virtual und Augmented Reality“ im Smart Mini Factory Labor der Universität Bozen.

An drei praxisorientierten Workshop-Tagen im Labor der Smart Mini Factory der Freien Universität Bozen wurde den Teilnehmern neben Grundlagenwissen zu den einzelnen Technologien auch die Möglichkeit gegeben, selbst Hand anzulegen.

„Die Digitalisierung eröffnet den Unternehmen viele neue Chancen und ermöglicht eine effizientere und kostengünstigere Produktion. Innovations- und technikinteressierte Südtiroler Klein- und Mittelunternehmen konnten durch die Workshop-Reihe mehrere Technologien der Industrie 4.0 kennenlernen und erproben“, so der Generalsekretär der Handelskammer, Alfred Aberer.

Am ersten Tag der Reihe standen die Themen digitales Produktionsmanagement und IoT im Mittelpunkt. Erwin Rauch und Matteo De Marchi gaben zunächst eine Einführung in die Schlüsseltechnologien der Industrie 4.0, in die digitalen Planungssysteme ERP und MES-Software und in die Vernetzung von Maschinen mit industrieller IoT. Daraufhin führten sie gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern praktische Übungen zur Entnahme von Daten aus einer Produktionsmaschine, der Vernetzung und Übertragung der Daten über IoT, der Übermittlung der Daten an eine open source IoT Plattform sowie zur Erstellung von Dashboards zum Monitoring der Produktionsdaten durch.

Automatik und Robotik standen im Fokus des zweiten Workshop-Tags. Renato Vidoni und Luca Gualtieri gaben einen Überblick über die Automatisierung und die Industrierobotik, führten in die Grundlagen der Robotik ein und stellten einen Vergleich zwischen Industrierobotik und kollaborativer Industrierobotik her. Sie demonstrierten die Automatisierung, die Robotik und die digitale Fertigung. Im Anschluss wurde eine praktische Übung zur Programmierung von Industrierobotern durchgeführt.

Am letzten Tag der Workshop-Reihe befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit virtueller Planung und mit Virtual und Augmented Reality. Patrick Dallasega und Andrea Revolti führten in die Fabrik- und Anlagenplanung, in die digitale Fabrikplanung und deren Anwendungsfelder, in Virtual und Augmented Reality und in die Anwendungsfelder dieser in Produktion und Handwerk ein. Bei einer praktischen Übung mit den Softwares visTable® und Oculus konnte das zuvor Gelernte umgesetzt werden.

Südtiroler Unternehmen bzw. deren Mitarbeiter/innen konnten diese Praxis-Workshops kostenlos in Anspruch nehmen, da die Initiative im Rahmen einer besonders geförderten Maßnahme der Handelskammer Bozen organisiert wurde. Bei weiterer Nachfrage wird die Workshop-Reihe erneut angeboten. Interessierte Unternehmen können sich beim Bereich PID – Digitales Unternehmen der Handelskammer Bozen melden.