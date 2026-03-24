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VW will für Rüstungsindustrie fertigen

VW will Teile für Raketenabwehrsystem fertigen

Dienstag, 24. März 2026 | 20:09 Uhr
VW will für Rüstungsindustrie fertigen
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
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Von: APA/Reuters

Volkswagen will einem Bericht zufolge in seinem Werk Osnabrück künftig Teile für das israelische Raketenabwehrsystem “Iron Dome” fertigen. Der Konzern verhandle dazu mit dem israelischen Staatskonzern Rafael Advanced Defence Systems, berichtete die Zeitung “Financial Times” unter Berufung auf zwei mit den Plänen vertraute Personen. Mit dem Schritt sollten alle 2.300 Arbeitsplätze in dem von der Schließung bedrohten Werk in Niedersachsen gerettet werden.

Die deutsche Bundesregierung unterstütze das Vorhaben aktiv, sagte eine weitere mit den Plänen vertraute Person. Volkswagen war dem Bericht zufolge zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Fahrzeugproduktion im früheren Werk des Kleinserien-Autobauers Karmann in Osnabrück soll im Rahmen eines Sparplans im kommenden Jahr auslaufen.

In dem Werk sollen der Zeitung zufolge künftig verschiedene Teile für den “Iron Dome” hergestellt werden, darunter die Lastwagen, die Raketen des Systems transportieren, außerdem Startvorrichtungen und Stromgeneratoren. Die Geschosse selbst sollen nicht dort produziert werden. Die Firmen hofften, das System an europäische Staaten verkaufen zu können.

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