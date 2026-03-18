VZS ist Teil des Pilotprojekts „SÜDTIROL SANIERT – Gut beraten bauen und sanieren“

Von: luk

Bozen – Energie sparen, richtig sanieren und Förderungen sinnvoll nutzen – dabei unterstützt die Verbraucherzentrale Südtirol die Bürger bereits seit vielen Jahrzehnten mit unabhängigen Energie- und Bauberatungen. Neben persönlichen Beratungen stellt die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite eine Vielzahl kostenloser Informationsblätter zu Themen wie Energieeinsparung, Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie energiesparendem Bauen und Sanieren zur Verfügung. Wer sich einen Überblick über die Dienstleistungen der Energie- und Bauberatungsstelle der Verbraucherzentrale Südtirol verschaffen möchte, kann einen Blick in das entsprechende Infoblatt werfen. Dort sind alle Leistungen kurz und übersichtlich dargestellt.

Nun beteiligt sich die Verbraucherzentrale auch am landesweiten Pilotprojekt „SÜDTIROL SANIERT – Gut beraten bauen und sanieren“ und erweitert damit ihr Beratungsangebot im Energiebereich.

Kostenlose Energieberatung – jetzt anmelden

Ab sofort können Interessierte eine kostenlose Energieberatung in Anspruch nehmen.

In einem persönlichen Gespräch – telefonisch oder online – erhalten Sie:

• eine Einschätzung zu Ihrem Energieverbrauch

• Tipps zum Energiesparen

• Informationen zu Heizsystemen

• Informationen zum Einsatz erneuerbarer Energiequellen

• Hinweise zu Förderungen

• einfache und konkrete nächste Schritte

Die Beratung richtet sich an alle, die ihr Haus oder ihre Wohnung energieeffizienter machen möchten – egal ob es um kleinere Verbesserungen oder größere Sanierungsschritte geht. Die Beratungen werden von qualifizierten Energieberaterinnen und Energieberatern der Verbraucherzentrale Südtirol und des Bildungs- und Energieforum AFB durchgeführt.

Anmeldung:

• über das Buchungsportal der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus

• oder per E-Mail an: online.energieberatung@gmail.com

Zwei weitere Beratungsangebote ab April

Ab April wird das Angebot im Rahmen des Pilotprojekts erweitert:

• Vor-Ort-Energie- und Sanierungsberatung (ca. 3 Stunden, Selbstbehalt 150 Euro)

• Vertiefte energetische Sanierungsberatung (ca. 15 Stunden, Selbstbehalt 500 Euro)

Gemeinsam Energie sparen und Wohnqualität verbessern

Mit dem Projekt „SÜDTIROL SANIERT – Gut beraten bauen und sanieren“ sollen bestehende Gebäude sinnvoll erneuert, Energie eingespart und nachhaltige Lösungen gefördert werden. Davon profitieren Umwelt, Klima und die eigene Geldbörse.

Getragen wird das Projekt vom Amt für Energie und Klimaschutz gemeinsam mit der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus. Für die Umsetzung der Beratungsangebote wurden das Bildungs- und Energieforum und die Plattform Land beauftragt.