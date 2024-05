Wahlfach Handwerk in der Mittelschule Sarnthein

Bozen – der lvh berichtet: “In den vergangenen Jahren konnten die Schüler der Mittelschule Sarnthein an Schnuppertagen in den umliegenden Handwerksbetrieben teilnehmen. Dies ist leider aus versicherungstechnisch Gründen nicht mehr möglich, deshalb haben sich die Ausschussmitglieder etwas besonders einfallen lassen.”

“Die Jugendlichen der zweiten und dritten Mittelschulklasse konnten aus verschiedenen Wahlfächern wählen, eines davon ist das Handwerk. Die Mittelschule bot den Schülern der 2. und 3. Klassen das Wahlfach ‘Betriebsbesichtigungen’ an”, so der lvh weiterhin.

“An fünf Nachmittagen wurden sie in mehrere Gruppen aufgeteilt und machten sich gemeinsam mit Lehrpersonen und Jugendarbeiterarbeitern des Jugenddienst Bozen Land auf den Weg zu den Handwerksbetrieben vor Ort. Dort erklärten ihnen die jeweiligen Handwerker ihre Arbeit, und bei so mancher Tätigkeit durften die Schüler auch selbst Hand anlegen”, so der lvh.

“Insgesamt haben sich 16 Betriebe für das Wahlfach zur Verfügung gestellt, mit dabei waren: Auto Sarntal, Elektro Mair, Elektro Tasser Stefan, Gross Ofenbau, Hair & Beauty, Heiss Fensterbau, Installationstechnik Kienzl, Lenz Design, Luis Moser-Metzgerei, Sarner Goldschmiede, Rubner Fenster, Schlosserei Moser, Schmiede Gasser, Sinnergy, Tischlerei Gasser und Trojer Energiesysteme”, ergänzt der lvh.

„Den Schülern haben die Betriebsbesichtigungen sehr gut gefallen und noch viel wichtiger, sie haben Berufe im Handwerk hautnah kennengelernt. Wir Handwerker müssen junge Menschen motivieren, wenn wir wollen, dass sie das Handwerk wählen“, so Trojer Gerd, Ortsobmann der Ortsgruppe Sarntal.

„Solche Nachwuchsinitiativen sind ungemein wichtig und es freut uns sehr, dass es im Sarntal so gut gelungen ist“, erklärte Priska Reichhalter, Landesobfrau der Junghandwerker im lvh.

„Die Besichtigung der lokalen Betriebe war für unsere Schüler sehr gewinnbringend und leistete einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung der Jugendlichen. Wir hoffen, dass wir diese Zusammenarbeit auch in Zukunft weiterführen und intensivieren können“, zeigte sich Schuldirektorin Anja Unterhofer begeistert.

Der lvh führt fort: “Die Jugendarbeiterinnen Magdalena und Dominik sind sich einig, dass sie solche Projekte auch in Zukunft gerne unterstützen möchten. Sie sind davon überzeugt, dass Jugendliche durch den Einblick in verschiedene Betriebe eine Menge lernen können und davon profitieren, ihre beruflichen Möglichkeiten zu erkunden.”

“Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Betrieben, der Mittelschule, dem lvh und dem Jugenddienst Bozen-Land konnte dieses großartige Projekt erfolgreich verwirklicht werden”, so der lvh abschließend.